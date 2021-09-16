Помер рівненський митрополит УПЦ МП Варфоломій

Архієрей був підписантом так званого "рівненського меморандуму" за створення помісної церкви.

Архієрей УПЦ Московського патріархату митрополит Рівненський та Острозький Варфоломій (Віктор Ващук) помер 15 вересня у віці 68 років унаслідок тяжкої хвороби.

Про це повідомляється на сайті церкви.

Віктор Ващук народився у селянській родині у селі Городне на Волині. Служив у Радянській армії, працював слюсарем у Ковельському вагонному депо. У 1975 році вступив до Одеської духовної семінарії, після її закінчення навчався у Московській духовній академії.

Почав керувати Рівненською кафедрою в 1995 році, коли ще був єпископом. У 1996 році Варфоломій був возведений у сан архієпископа, а 28 серпня 2014 року – у сан митрополита.

У 2014 році Варфоломій разом сарненським митрополитом УПЦ МП Анатолієм (Гладким) підписали так званий "рівненський меморандум" про єдину Україну і єдину Українську помісну православну церкву. У документі засуджувалася агресія Російської Федерації проти України, а також розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Також там висловлюється намір усіх церков-підписантів (крім УПЦ МП, документ підтримали УГКЦ і тодішні УАПЦ і УПЦ КП) молитися за цілісність і єдність України та створення єдиної української помісної православної церкви.

Через кілька днів обидва митрополита УПЦ МП відкликали свої підписи. В Київському патріархаті заявляли, що це сталося після прочухана від київського митрополита Онуфрія (Березовського).

Останні роки владика Варфоломій хворів.