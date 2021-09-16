Дерусифікувати маршрутки. Місія можлива?

Розповім вам, як я зумів дерусифікувати та декомунізувати маршрутки в Херсоні та області. Маршрутки в Херсоні - це головний біль. Хамство, відсутність трекінгу, недотримання графіку роботи та перегонки на вулицях, часто з травмами для пасажирів. Я вважаю, що в місті має бути нормальний громадський транспорт - тролейбуси, міські автобуси.

В Херсоні я буваю доволі таки часто, і мені різонули очі маршрутні трафарети - таблички з маршрутом. Ще у далекому 2016 році вулиці Херсона були перейменовані, але на трафаретах це ніяк не позначилося. На маршрутках люди продовжували їздити до вулиць Леніна, Кірова, Фрунзе, тощо. До того ж, більша частина трафаретів були російською мовою.

І я вирішив шось з цим робити у межах чинного законодавства.

Що ж порушують російськомовні та недекомунізовані маршрутні трафарети?

Закон Про забезпечення функціонування української мови як державної;

Закон України “Про захист прав споживачів”;

Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» затверджених ПКМУ від 18.02.1997 року №176;

Закон “Про автомобільний транспорт”.

Уточню щодо Закону про захист прав споживачів. Через трафарети з неактуальними даними перевізник не надає мені необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про послугу, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору.

Куди скаржитися?

До мовного омбудсмена. До Держпродспоживслужби на недоступну інформацію щодо маршруту перевезення. В Укртрансбезпеку про порушення законів і правил про автомобільний транспорт. Ще на міську раду, адже вона оголошує конкурси і також має направляти відповідні листи на перевізників.

Хто мені допомагав?

Декілька активістів з Херсона. Завдяки їм українізувати маршрутки вийшло дещо швидше.

Яке було ключове повідомлення у скаргах?

Я не зміг доїхати до потрібної зупинки, бо назви, які вказано на маршрутках, не існують. До того ж вони вказані іноземною мовою.

Скільки потрібно було скарг та часу для українізації маршруток?

Всього 12 скарг та 6 місяців часу.

2 скарги до Укртрансбезпеки,які склали акти про порушення

1 скарга в Держпродспоживслужбу, які провели позапланову перевірку

6 звернень в міську раду Херсону, яка була змушена реагувати на звернення

3 поста з теганням начальника відповідного департаменту міськради.

У зверненнях та постах я вказував маршрутні таксі з держномером та номером маршруту і що саме з порушень я побачив. Часто додавав фото з порушеннями.

Скарги найлегше слати через урядову гарячу лінію. Звернення пишеться у довільній формі з стислим викладенням ситуації та проханням вжити заходів відповідно чинного законодавства. Це займає 5 хвилин часу, а відповідь приходить вам додому.

Хто був проти українізації?

Прихильники маршруточок та ватнічки пробували влаштовувати булінг у соцмережах, але ніц не вийшло.

Фото: Олександр Рудоманов

Після міста я вирішив зайнятися обласними херсонськими маршрутками. В області було перейменовано велику кількість населених пунктів,в тому числі туристичних, але місцеві перевізники цього ніби не помітили.

В місті було два приміських автовокзала, де приблизно 80% маршруток мали трафарети російською мовою з недекомунізованими назвами населених пунктів. У перший день я сфотографував трафарети 56 маршруток, і з них лише 10% не мали комуністичних назв населених пунктів та були українською мовою. Всі інші містили порушення.

На приміські вокзали пішли активісти, які фотографували автобуси. І знову я почав робити звернення, але тепер на ОДА і Укртрансбезпеку. ОДА заключає договора з підприємцями на обслуговування маршрутів, а Укртрансбезпека виходить на перевірки по автовокзалах.

Крім цього, після відписки з ОДА я написав гнівний допис. Але зі мною оперативно зв’язалась посадова особа і ми досягли порозуміння.

І як результат - всього за два місяці після перших звернень лишилося лише три автобуса з порушення. Але вони були міжнародні, тому на мінінфраструктури теж полетіли звернення.

До речі, цей кейс показує, що якщо навіть одна людина дуже захоче змінити щось - то зможе це зробити. Навіть якщо “все життя воно ж так було, хулі ти лізеш?”.

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