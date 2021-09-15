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У "Київавтодор", "Київавтошляхміст" та 10 районних ШЕУ прийшли з обшуками

Правоохоронці вилучають документи, які стосуються закупівель з міського бюджету.

У "Київавтодор", "Київавтошляхміст" та 10 районних ШЕУ прийшли з обшуками
Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці проводять обшуки у службових приміщеннях КК «Київавтодор», КП «Київавтошляхміст» та 10 районних КП ШЕУ міста Києва.

Слідчі дії відбуваються в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення та розтрати коштів бюджету Києва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що під час обшуків правоохоронці вилучають документи, які стосуються закупівель, здійснених за рахунок коштів столичного бюджету, а також відомостей про витрати комунальних підприємств:

  • придбання та встановлення обмежувальних антипаркувальних стовпчиків, які не відповідають технічним характеристикам та були закуплені в один період часу з різницею у вартості у понад 700 грн за одиницю, попри ідентичність цих виробів;
  • завищення комунальними підприємствами обсягів витрат матеріальних цінностей (солей, піско-соляної суміші, паливо-мастильних матеріалів);
  • списання палива на транспортні засоби, які фактично не використовувались;
  • використання комунального автотранспорту в особистих цілях та надання його в користування третім особам з метою отримання неправомірної вигоди;
  • незаконне працевлаштування та здійснення виплат заробітної плати працівникам, які фактично не працювали, а також за іншими фактами привласнення.

Як повідомляли, 8 липня обшуки відбулися у Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації та КК "Київавтодор" у межах кримінального провадження щодо закупівлі техніки.

17 червня в "Київавтодорі" влаштували обшуки через ремонт Борщагівського шляхопроводу. Справа стосується несплати податків на 30 млн гривень.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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