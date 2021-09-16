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Обвинувачений у катуваннях в Кагарлику пройшов переатестацію - його рекомендували підвищити

Ярослава Леваднюка обвинувачують у катуванні двох чоловіків, зараз він під домашнім арештом.

Обвинувачений у катуваннях в Кагарлику пройшов переатестацію - його рекомендували підвищити
Фото: facebook.com / Кагарлицьке відділення поліції

Колишнього оперуповноваженого Кагарлицького відділку поліції і нині обвинуваченого у катуванні двох чоловіків Ярослава Леваднюка за підсумками переатестації влітку минулого року рекомендували підвищити на посаді.

Про це LB.ua дізнався з атестаційних листів і протоколів, які опинилися у розпорядженні редакції.

Леваднюк проходив переатестацію до того, як йому вручили підозру. За тестування на загальні та професійні навики він набрав по 30 балів. А за висновком членів комісії - "добре володіє законодавчою базою, схильний до саморозвитку, ініціативний та добропорядний". Відтак Ярослава Леваднюка атестаційна комісія рекомендувала підвищити на посаді. 

2 липня 2020 року слідчі Державного бюро розслідувань затримали поліціянта і вручили йому підозру у катуванні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

За версією слідства, Леваднюк разом з двома іншими співробітниками відділку 9 січня минулого року вдерся у недобудову, де жили двоє чоловіків - Олександр Ткач та Олександр Салій. Правоохоронці жорстоко їх побили. Невдовзі потерпілих змусили залізти в багажник автомобіля і відвезли на безлюдну галявину, де їх знову били та обливали холодною водою, а пізніше доставили до місцевого відділку та по черзі катували електрошоком.

Після затримання Голосіївський районний суд Києва обрав Леваднюку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зараз поліціянт під домашнім арештом. Прокурор у справі Яніс Сімонов розповів LB.ua, що захисники Леваднюка 8 разів подавали окремі клопотання в Голосіївський суд. "Я вважаю, що вони просто дістали суддю", - зазначив прокурор у коментарі LB.ua.

Ярослава ВольвачЯрослава Вольвач, журналістка
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