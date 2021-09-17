Будівництво аеродрому в Дніпрі замість 4 млрд гривень коштуватиме 5,6 млрд

Роботи подорожчали на 40% після розірвання контракту з першим підрядником.

Державне підприємство "Фінінпро" Державного агентства інфраструктурних проектів вибрало нового підрядника для будівництва аеродрому в Дніпрі. Ним стане турецька група Onur.

Про це повідомляється на сайті Prozorro.

ТОВ "Онур Конструкціон Інтернешнл"у п'ятницю, 17 вересня, стало переможцем повторного тендеру з пропозицією 5,64 млрд гривень. Єдиним конкурентом турків був "Ростдорстрой".

У першому тендері, який відбувся у січні, взяли участь сім компаній, чотири з яких готові були будувати за 4 млрд гривень. Контракт з переможцем того тендеру - компанією "Альтіс-Констракшн" - розірвали через "невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених договором". Це сталося у липні, після того як змінився міністр інфраструктури.

Нагадаємо, термінал міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ" перебуває у приватній власності, а злітно-посадкова смуга належить державі.

Вона планує побудувати нову смугу довжину 3,2 км. Її мають оснастити сучасними системами навігації, метеорологічним і світлосигнальним обладнанням. Всього будівництво триватиме близько 3 років.

Паралельно приватний інвестор "НС-Дніпро" Олександра Ярославського має побудувати новий пасажирський та VIP-термінали аеропорту.