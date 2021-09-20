Обещали много – дают мало

Еще в мае прошлого года президент Зеленский пообещал доплаты для пенсионеров старше 70 лет. Министр социальной политики Марина Лазебная конкретизировала, что будут добавлять по 500 грн ежемесячно.

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Однако правительственное решение о введении таких выплат было принято только в сентябре 2020 года. При этом предыдущий размер доплат был снижен с 500 до 400 грн, и, что самое важное – начислять эти деньги правительство запланировало только с 1 июля 2021 года.

Летом власть еще раз отложила выплаты для пенсионеров старше 75 лет с 1 июля на 1 октября этого года.

Общее количество пенсионеров в возрасте 75-79 лет – 1,6 млн. Отсрочка выплат по 400 грн в месяц на одного пенсионера означает, что тот недополучит 1200 грн. Чиновники радуются, что сэкономили на пенсионерах почти 2 млрд грн (в то время как на празднование Дня Независимости ЗЕ-власть потратила 5,5 млрд грн).

Последняя неприятная для пенсионеров старше 70 лет новость – доплату уменьшили до 300 грн!

К сожалению, ни Шмыгаль, ни Зеленский не дают объяснений на вопрос: Почему возникла задержка с обещанными выплатами и почему уменьшили их размер?

Объективности ради следует отметить, что обещанные доплаты не предусмотрены пенсионным законодательством, а есть только предвыборными обещаниями господина Зеленского – так же, как и обещание освободить от платы за коммуналку пенсионеров старше 70 лет.

Как в украинской поговорке: "Обіцяв пан кожуха, да не дав – слово його тепле"

Однако, есть пенсионеры которым надбавки выплачивают без задержек и без урезаний.

Пенсия судей с начала года выросла на 9425 грн и составила 77,3 тыс. грн! При этом 70% пенсионеров получает менее 3 тыс. грн.

Кроме того, уже не первый год забывают проиндексировать пенсии военнослужащим, госслужащим, ученым, чернобыльцам.

Пенсионеры в Украине вынуждены считать каждую пенсионную копейку, и обида, если не добавили обещанное, запомнится надолго.