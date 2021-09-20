У Києві відбувся Марш рівності на підтримку прав ЛГБТ (оновлено)
У Києві відбувся Марш рівності на підтримку прав ЛГБТ (оновлено)
Цивільні астронавти місії SpaceX успішно повернулися на Землю
Цивільні астронавти місії SpaceX успішно повернулися на Землю
Голова БЕБ Вадим Мельник: “Ніхто не втече, не знищить документи. Ніхто ніде не дінеться!”
Голова БЕБ Вадим Мельник: “Ніхто не втече, не знищить документи. Ніхто ніде не дінеться!”
Скандал з підводними човнами вплине на нову стратегічну концепцію НАТО, – прем’єр Франції
Скандал з підводними човнами вплине на нову стратегічну концепцію НАТО, – прем’єр Франції
Вчені визначили вік кита, скелет якого знайшли біля станції "Академік Вернадський"
Вчені визначили вік кита, скелет якого знайшли біля станції "Академік Вернадський"
Херсон відсвяткував 243-річчя (фоторепортаж)
Херсон відсвяткував 243-річчя (фоторепортаж)
Спецоперація “вибори”: як партія Путіна створює картинку “народної любові” на Донбасі
Спецоперація “вибори”: як партія Путіна створює картинку “народної любові” на Донбасі
«Дюна»: прихід месії неминучий
«Дюна»: прихід месії неминучий
ГоловнаЕкономікаДержава

"Укроборонпром" отримав понад пів мільярда гривень прибутку за півроку, - StateWatch

Станом на липень 2021 року активи концерну оцінюються у 73,6 млрд грн.

"Укроборонпром" отримав понад пів мільярда гривень прибутку за півроку, - StateWatch
Фото: Укроборонпром

Підприємства державного концерну "Укроборонпром" отримали 517,6 млн грн зведеного чистого прибутку за перше півріччя 2021 року.

Про це йдеться у повідомленні проєкту "Марлін" громадської організації StateWatch.

Зазначається, що до звіту ввійшли фінансові показники 78 підприємств. Їх загальна сума доходів становить 10,3 млрд грн. Виконання плану за даним показником склало 99,5%.

Станом на липень 2021 року активи концерну оцінюються у 73,6 млрд грн. "Укроборонпром" також має 48,3 млрд грн фінансових зобов’язань.

Протягом звітного періоду підприємствами концерну “Укроборонпром” сплачено податків, зборів та інших обов’язкових платежів на суму 1,9 млрд грн, що більше від плану на 209 млн грн (виконання на 112,3%).

Нагадаємо, в липні Верховна Рада ухвалила закон,який передбачає перетворення "Укроборонпрому" з концерну на державне акціонерне товариство. Документ досі перебуває на підписі у президента Володимира Зеленського. 

Державний концерн "Укроборонпром" є стратегічним виробником озброєння та військової техніки в Україні, в управлінні якого знаходяться 118 суб’єктів господарювання: 7 казенних підприємств і 99 державних підприємств та 12 акціонерних товариств.

З грудня 2020 року концерн очолює Юрій Гусєв.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також