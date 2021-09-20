"Укроборонпром" отримав понад пів мільярда гривень прибутку за півроку, - StateWatch

Станом на липень 2021 року активи концерну оцінюються у 73,6 млрд грн.

Підприємства державного концерну "Укроборонпром" отримали 517,6 млн грн зведеного чистого прибутку за перше півріччя 2021 року.

Про це йдеться у повідомленні проєкту "Марлін" громадської організації StateWatch.

Зазначається, що до звіту ввійшли фінансові показники 78 підприємств. Їх загальна сума доходів становить 10,3 млрд грн. Виконання плану за даним показником склало 99,5%.

Станом на липень 2021 року активи концерну оцінюються у 73,6 млрд грн. "Укроборонпром" також має 48,3 млрд грн фінансових зобов’язань.

Протягом звітного періоду підприємствами концерну “Укроборонпром” сплачено податків, зборів та інших обов’язкових платежів на суму 1,9 млрд грн, що більше від плану на 209 млн грн (виконання на 112,3%).

Нагадаємо, в липні Верховна Рада ухвалила закон,який передбачає перетворення "Укроборонпрому" з концерну на державне акціонерне товариство. Документ досі перебуває на підписі у президента Володимира Зеленського.

Державний концерн "Укроборонпром" є стратегічним виробником озброєння та військової техніки в Україні, в управлінні якого знаходяться 118 суб’єктів господарювання: 7 казенних підприємств і 99 державних підприємств та 12 акціонерних товариств.

З грудня 2020 року концерн очолює Юрій Гусєв.