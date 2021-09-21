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Криптовалюта - це багатомільярдна індустрія, яка в Україні стане легальною, - Жмеренецький

Чиновники задекларували 75 мільярдів гривень у віртуальних активах.

Криптовалюта - це багатомільярдна індустрія, яка в Україні стане легальною, - Жмеренецький
Олексій Жмеренецький
Фото: Макс Требухов

Одразу після того, як закон про віртуальні активи запрацює, Україна почне отримувати багато податків та зборів від учасників ринку, а також стане більш привабливою для криптоінвесторів. Про це під час круглого столу "Легалізація віртуальних активів по-українськи. Можливості та ризики" в Інституті Горшеніна заявив  народний депутат України, співавтор закону Олексій Жмеренецький.

“Як тільки запрацює законодавство, біржі одразу ж прийдуть і покладуть гроші на депозити. Компанії одразу почнуть платити податки. Вся маса операцій з обміну віртуальних активів, яка складає мільярд гривень на добу, стане легальною. Все це швидкі гроші. Але є й стратегічні гроші. Коли ми ухвалили закон, про це написали американські та китайські ЗМІ, про це написали венчурні інвестори зі світовим ім'ям. Це імідж країни. У інвесторів з'явився привід приїхати до України, знайти стартап, створити тут інкубатор. А я нагадаю, що Україна займає перше місце в світі не тільки за обсягом операцій чи майнінгу, а й за обсягом IT-спеціалістів у блокчейн-сфері. Тут можна розробляти та тестувати ці продукти. Одна з консалтингових компаній порахувала, що минулого року українці заробили більше 400 млн дол на коливанні курсу криптовалют. Чиновники задекларували 75 мільярдів гривень у віртуальних активах. Тобто це, щонайменше, багатомільярдна індустрія”, - сказав Олексій Жмеренецький.

Втім, політик зазначив, що для того, аби закон запрацював, необхідно ухвалити низку змін до інших законодавчих актів.

“Зараз нам потрібно ухвалити щонайменше зміни до Податкового кодексу - закон про віртуальні активи запрацює тоді, коли буде ухвалено зміни хоча б до одного податку. Ці зміни вже готові і найближчим часом я почну збирати підписи колег на їх підтримку. Плюс готується реформа Цивільного кодекса, над цим в парламенті працює група під головуванням Руслана Стефанчука. І частина цієї групи працює над тим, щоб нова редакція кодексу узгоджувалася з тими змінами, які ми хочемо внести в частині віртуальних активів. А потім на базі комітету фінансової політики ми почнемо дискутувати щодо ставок, і це великий виклик, тому що на це питання існують різні погляди, - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, 8 вересня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому так званий закон про біткоїн, який вводить регулювання віртуальних активів.

Інститут ГоршенінаІнститут Горшеніна
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