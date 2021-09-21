Кредит під заставу квартири вирішує проблеми!

Взяти кредит під заставу квартири – це можливість купити нове житло, оплатити навчання або відкрити свій бізнес. Такий кредит видається на вигідних умовах під низьку процентну ставку, а на оформлення йде всього один день.

Переваг в кредита під заставу квартири по-справжньому багато: по-перше, ви отримуєте до 80% від ринкової вартості квартири на руки. По-друге, рішення по кредиту миттєве – заявка розглядається протягом 24 годин, і більше 80% бажаючий отримують позитивний результат. Звичайно ж, якщо брати його в https://capital-invest.com.ua/.

У такого кредиту низька процентна ставка, зручний графік виплат і великий термін кредитування, він доступний для всіх бажаючих віком від 18 років. Тут мінімальний пакет документів – і довідка про доходи не вимагається. Не важлива і кредитна історія – прострочення в інших кредитах – не привід для відмови.

Особливості кредиту під заставу квартири

Кредит під заставу квартири видається під заставу майна, яке перебуває в нормальному стані і не має обтяжень. Від стану житла залежить сума кредиту. Позика може отримати кожен бажаючий віком від 18 років, при цьому нікого не потрібно виселяти з квартири: власник залишається той же, прописка не анулюється, і можна продовжувати жити там або здавати в оренду. Навіть якщо немає власної квартири, кредитор дозволяє оформити позику на нерухомість родича або знайомого. Головна умова тут – потрібно отримати офіційний дозвіл, що власник згоден на це. І найцікавіше: зобов’язання по кредиту можна розділити з родичами.

Перелік документів для оформлення кредиту мінімальний: паспорт, ідентифікаційний код, техпаспорт, документи на право власності. У деяких випадках можуть знадобитися і інші, якщо того вимагатиме ситуація.

Гроші миттєво перераховуються на рахунок позичальника. Він зобов’язується щомісяця вносити платіж, а якщо утворилася прострочення, то можна продовжити термін кредитного договору, тим самим зменшивши фінансове навантаження. Погасити заборгованість можна і достроково – без будь-яких комісій. Для оплати можна використовувати термінали, інтернет-банкінг або касу банку.

Кредит під заставу квартири – це вигідне рішення фінансових питань. Скористатися таким рішенням можуть студенти, пенсіонери і навіть тимчасово безробітні. Квартира стає цінним активом: її можна здавати в оренду, а кредитні гроші використовувати на розвиток бізнесу, покупку нового житла або автомобіля. Умови кредитування прості і зрозумілі і не вимагають безлічі перевірок – це дійсно вигідне рішення!