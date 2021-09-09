"Слуга народу" Клочко заявив, що не має відношення до нерухомості його матері

За його словами, мати продала квартиру в Броварах, додавши власні накопичення та його подарунок, зроблений ним ще до депутатства.

Депутат від "Слуги народу" Андрій Клочко заявив, що непричетний до того, що його 70-річна матір за роки його депутатства стала власницею майна приблизно на 14,5 млн гривень і пояснив, що їй допомагає його сестра.

"Я – повнолітня людина, з батьками не мешкаю вже 14 років, маю свою сім'ю. До придбання нерухомості, про яку повідомили журналісти, не маю жодного відношення. Це стосується лише моєї мами і моєї сестри. Щось коментувати за них вважаю некоректним", - написав Клочко у фейсбуці.

Він наголосив, що не спілкується з батьками та сестрою щодо будь-яких фінансових питань.

"Моя сестра допомагає мамі, вона є забезпеченою людиною і має медичний бізнес, її чоловік очолює місцеву філію міжнародної компанії. Вони здатні забезпечити себе і здійснювати операції з нерухомістю без моєї допомоги і тим більше – згоди. Єдине, що я знаю – і мама, і сестра продали помешкання, що знаходилися в їхній власності, і купили інші – додавши власні накопичення та мій подарунок, який я зробив ще 2018 року, продавши двокімнатну квартиру у Броварах. ", - пояснив Клочко.

Нагадаємо, журналісти Bihus.Info з'ясували, що 70-річна матір Клочка за останні два роки стала власницею двох квартир у Києві, будинку, земельних ділянок і автомобіля "Тесла". Ринкова вартість цього майна зараз приблизно 14,5 млн грн.

Андрій Клочко до депутатства був приватним підприємцем з основним видом діяльності – торгівля книгами. Дружина і нині займається підприємницькою діяльністю, торік жінка задекларувала понад 3,3 млн доходів.

У коментарі журналістам Bihus.Info Клочко сказав, що він не фінансував купівлю нерухомості матері і порадив звертатися безпосередньо до неї.