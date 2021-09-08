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Зеленський підписав таємне рішення про розвиток військового флоту

Програма розрахована на 10 років.

Зеленський підписав таємне рішення про розвиток військового флоту
Фото: twitter.com/zelenskyyua

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 8 вересня, увів у дію таємне рішення Ради національної безпеки і оборони про розвиток Військово-морських сил України.

Про це повідомляється в указі №459/2021.

Публічна частина документу не містить жодної інформації про це рішення крім того, що воно розраховане на період до 2031 року і було прийняте на засіданні 20 серпня.

Нагадаємо, 19 серпня Зеленський розказав про плани побудувати новий військово-морський флот в три етапи до 2035 року.

Партнерами України в розвитку флоту виступають США (катери Island і Mark VI), Великобританія (протимінні кораблі класу Sandown, будівництво нових військових кораблів і двох баз ВМС) та Туреччина (будівництво корветів типу Ada).

Також повідомлялося про можливість виготовлення в Україні данських військових кораблів типу "Кнуд Расмуссен".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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