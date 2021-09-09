Нардепи попередньо схвалили дозвіл на примусове годування ув'язнених, що оголосили голодування

Цей захід зможуть застосовувати тільки після ухвали суду.

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт, що дозволяє примусово годувати осіб, які перебувають під вартою і відмовляються від їжі.

За проголосували 286 народних депутатів, оголосив спікер парламенту Дмитро Разумков.

Законопроєкт №4323 передбачає, що до засудженого, який заявив про відмову від їжі, може бути застосовано примусове годування, але тільки на підставі ухвали суду.

Для ухвали потрібен висновок лікаря про те, що голодування загрожує погіршенням стану здоров'я чи несе загрозу життю.

Під час розгляду документу нардепи відзначили, що в законопроєкті не вказано технології, як саме має відбуватися примусове годування. Це повинні виправити до другого читання.

Цей законопроєкт за авторством Кабінету міністрів був зареєстрований у парламенті в листопаді минулого року.