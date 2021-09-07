Поліція відкрила провадження за фактом ДТП за участі мера Вознесенська

Автомобіль Вознесенського міського голови Євгена Величка зіткнувся з пасажирським автобусом, в якому перебували діти.

За фактом ДТП за участі міського голови Вознесенська Євгенія Величко поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

"Усі обставини автоаварії, її причини та свідки автопригоди встановлюються. Наразі тривають першочергові слідчі дії”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні вранці у Вознесенську Миколаївської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Вознесенського міського голови Євгена Величка зіткнувся з пасажирським автобусом, в якому перебували діти. Їх до приїзду поліцейських забрали дорослі. За попередньою інформацією, із дітьми все гаразд.

Як інформує пресслужба обласної поліції, внаслідок аварії Величко отримав травми. Водій автобуса не постраждав.

Подію кваліфіковано за ознаками ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".

Поліцейські просять громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини дорожньо-транспортної пригоди або можуть надати записи з відеореєстраторів, які зафіксували вказану автоаварію, звернутись за адресою: м.Вознесенськ, вул.Київська, 24, тел. (05134) 3-31-51, (0512) 53-13-21,(095) 830-76-78, або 102.