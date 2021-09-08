Посадовець виконавчої служби отримав підозру за продаж стадіону "Ювілейний" в Сумах

Національна поліція повідомила про підозру посадовцю виконавчої служби, через якого арештований стадіон "Ювілейний" було продано майже в 50 разів дешевше ринкової вартості.

Про це повідомила пресслужба Офісу генеральної прокуратури.

Підозрюваний повідомленні вказаний як заступник начальника Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області.

У 2019 році на підставі виконавчого провадження про стягнення заборгованості з акціонерного товариства "Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання" на користь групи стягувачів виніс постанову про накладення арешту на частку боржника, в тому числі стадіон "Ювілейний".

"Однак перед подачею заявки про реалізацію майна на торгах державний виконавець не залучив спеціаліста для проведення його оцінки, як це передбачено, а самостійно визначив його вартість не за ринковими цінами. Відтак у грудні 2020 року товариство з обмеженою відповідальністю придбало стадіон за 8 млн 120 тис грн, хоча його ринкова вартість становить майже 400 млн грн", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Підозрюваному інкримінували ч. 3 ст. 365-2 Кримінального кодексу - зловживання повноваженнями.

Нагадаємо, що на електронному аукціоні OpenMarket було продано не сам стадіон, а корпоративні права в статутному капіталі ТОВ "Сумиспортінвест" в розмірі 99,98%, якому належить арена.

Його купило ТОВ "Північ Агро Сервіс" Сергія Бондаренка, що є президентом футбольного клубу "Вікторія" (грає в другій лізі).

Попереднім власником стадіону було Сумське НПО.

"Ювілейний" відкрили у вересні 2001 року, вартість будівництва становила 50 млн грн, уміщує 25830 глядачів.

Усі місця обладнано індивідуальними сидіннями, і майже всі розташовані під навісом (окрім перших рядів нижнього ярусу). Так само стадіон з 2003 року володіє рекордом Першої ліги за відвідуваністю матчу - 29 300 глядачів на матчі "Спартак" - "Нафтовик" (Охтирка).

Тут проводили Суперкубок та фінал Кубка України, а зараз домашні матчі на "Ювілейному" проводить "Альянс" (Липова Долина).