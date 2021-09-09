У Мін'юсті заявили, що повідомлення про підозру посадовцю виконавчої служби за стадіон "Ювілейний" ґрунтується на фейкових даних

"В повідомленні про підозру дії державного виконавця кваліфікуються як «отримання неправомірної вигоди». Але в документі не наведено жодного факту, який би підтверджував отримання неправомірної вигоди".

У Сумському обласному Управлінні забезпечення примусового виконання рішень Міністерства юстиції заявили, що повідомлення про підозру посадовцю за продаж стадіону "Ювілейний" "ґрунтується на фейкових даних".

У пресслужбі Міністерства зазначили, що "в повідомленні про підозру дії державного виконавця кваліфікуються як «отримання неправомірної вигоди». Але в документі не наведено жодного факту, який би підтверджував отримання неправомірної вигоди".

"Наступне – оцінювати корпоративні права, які в подальшому були реалізовані, виконавець має законне право. Натомість у підозрі прокуратури говориться про інше – про оцінку майна. В повідомленні також говориться, що сторони не були ознайомлені… Але Державна виконавча служба має документальне підтвердження про отримання сторонами усіх документів", - заявила керівник Сумського обласного управління забезпечення примусового виконання рішень Міністерства юстиції Марина Рудь.

Вона наголосила, що процедура реалізації корпоративних прав дотримана повністю. Зокрема, співвласникам корпоративних прав, які мають першочергове право викупу, було офіційно запропоновано це зробити. Проте, за її словами, ця пропозиція була проігнорована.

В Державній виконавчій службі звернули увагу, що підозра державному виконавцю була вручена напередодні розгляду у двох судах (адміністративному і господарському) справ щодо оскарження продажу корпоративних прав Сумського НВО, "що може свідчити про позицію прокуратури у цих спорах".

Нагадаємо, що, згідно з повідомлення Офісу генерального прокурора, Національна поліція повідомила про підозру посадовцю виконавчої служби, через якого арештований стадіон "Ювілейний" було продано майже в 50 разів дешевше ринкової вартості.