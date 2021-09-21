Регулятор слідкує за дотриманням правил у сфері обігу віртуальних активів, - директор департаменту НБУ

Директор Департаменту стратегії та розвитку НБУ Арсен Макарчук під час круглого столу "Легалізація віртуальних активів по-українськи. Можливості та ризики" в Інституті Горшеніна заявив, що регулятор буде слідкувати за тим, щоб до віртуальних активів застосовувалися ті самі правила, які застосовуються до відповідних валютних цінностей.

“Віртуальні активи за своєю природою дуже наближені до традиційних фінансових інструментів, до традиційних грошей. Тому наші застереження полягали в тому, що правила, які застосовуються до віртуальних активів, особливо тих, що забезпечені валютними цінностями, мають бути схожими до тих правил, які застосовуються до відповідних валютних цінностей. Перш за все нас цікавило дотримання всіх процедур, які стосуються невикористання віртуальних активів для ухилення від фінмониторингу, фінансування тероризму та відмивання коштів. Друге - це чітке визначення правил конвертації віртуальних активів у валютні цінності, тобто щоб віртуальні активи не використовувалися для виведення валюти з України. Третє - це використання віртуальних активів для розрахунку за товари і послуги. Для нас було принципово, щоб віртуальними активами, в першу чергу криптовалютами, не можна було розрахуватися за товари та послуги. Адже монетарний суверенітет, монопольне право на емісію грошей є невід'ємною характеристикою держави”, - підкреслив Арсен Макарчук.

Разом з тим, представники криптогаманця Trustee Wallet зазначили, що низка моментів закону потребує доопрацювання.

“Закон не містить визначення терміну «постачальник послуг пов’язаних з оборотом ВА», а лише наводить види діяльності у цій сфері. Український законодавець не врахував підхід міжнародної групи розробки фінансових заходів з протидії відмиванню коштів (FATF) в частині регулювання статусу криптогаманців. Міжнародний регулятор чітко розділяє таких постачальників за ознакою контролю над приватними ключами користувачів на централізовані та децентралізовані”, - йдеться у заяві компанії.

В Trustee Wallet акцентували, що в прийнятому законі відсутній чіткий розподіл постачальників послуг з обороту віртуальних активів на централізовані та децентралізовані і це може призвести до різного тлумачення діяльності таких провайдерів на практиці.

Нагадаємо, 8 вересня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому так званий закон про біткоїн, який вводить регулювання віртуальних активів.