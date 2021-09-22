Близько половини українців вважають, що найбільше доріг ремонтують за Зеленського, – опитування

82% респондентів помітили покращення стану доріг та збільшення їх ремонтів протягом останнього року.

41% українців вважає, що за президента Володимира Зеленського в Україні відновлюється найбільша кількість доріг за часи незалежності. 9% вважають, що це було в часи каденції Петра Порошенка, 7% – Віктора Януковича, 7% – Леоніда Кучми, 2% – Леоніда Кравчука і 1% – Віктора Ющенка.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» 10-13 вересня цього року. Вибірка склала 3000 респондентів.

61% опитаних вважають, що за Зеленського ремонтують доріг більше, ніж за Порошенка (6%), тоді як 19% вважають, що відновлювалось однаково. Оцінюючи якість доріг за обох каденцій, 45% вважають, що дороги є якіснішими за Зеленського, 24% – за обох, 4% – за Порошенка.

Крім цього, 82% респондентів помітили покращення стану доріг та збільшення їх ремонтів протягом останнього року. У 2020 році таких було 76%, у 2018-2019 – близько 60%.

Найбільшу заслугу у тому, що в Україні покращуються дороги, опитані віддають Президенту (36%). 33% вказали, що це заслуга місцевої влади, 8% – Міністерства інфраструктури або Укравтодору, 1% – Прем’єр-міністра, 2% – Верховної Ради.

«За останній рік зросла кількість тих, хто вважає, що покращення доріг - заслуга Президента, і зменшилася тих, хто вважає, що це заслуга місцевої влади», - зазначили соціологи.

Серед сфер інфраструктури, де останнім часом відбувається модернізація, українці найкраще оцінили стан доріг. Близько третини респондентів відповіли, що відбулося покращення в сфері туристичних подорожей Україною, а 25% - підвищення безпеки на дорогах.

«У динаміці за останні три роки помітно поступове зростання оцінок стану доріг та безпеки на них», - констатували дослідники.

Нагадаємо, у 2020 році стартувала реалізація інфраструктурної програми Президента Володимира Зеленського, якає має на меті масштабне оновлення дорожньої мережі та модернізації соціальної інфраструктури.

Раніше Президент Зеленський заявив, що протягом 2021 року планується побудувати, відремонтувати та реконструювати чотири з половиною тисячі кілометрів державних доріг та дві тисячі кілометрів місцевих.