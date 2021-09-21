​До закону про віртуальні активи неодмінно внесуть багато змін, - член НКЦПФР

Член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Юрій Бойко вважає, що, вже через два місяці після вступу в силу, до закону про віртуальні активи з'явиться велика кількість змін, адже документ поки що є недостатньо узгодженим із іншими законодавчими актами. Про це він заявив під час круглого столу "Легалізація віртуальних активів по-українськи. Можливості та ризики" в Інституті Горшеніна. У обговоренні також взяли участь представник ГО «Проффінконтроль України» Ярослав Шеремет, представники криптогаманця Trustee Wallet - директор Вадим Груша і юрист Кукуєту Людмила, криптоентузіасти, а також інші представники бізнесу і громадськості.

“Добре, що цей закон є і створює різноманітні передумови. Але він поки що не узгоджений. Є ще багато питань, які має бути врегульовано після прийняття цього закону. На нас, як державних органах, дуже велика відповідальність щодо того, як це впровадити. Тому що закон це не панацея - потрібно дуже багато речей виписати в відповідних нормативних документах. Які ризики ми бачимо? Ми повинні будемо розробити рівні умови для кожного учасника ринку і захистити інвестора. Ми всі зрозуміли, що це може бути інвестиційним інструментом. Де межа між класичними інструментами інвестування і віртуальними активами? Як буде робитись регуляторний арбітраж між тим чи іншим віртуальним активом, чи активом, який буде забезпечений? З фінансовим інжинірингом у нас в Україні все дуже добре. Коли буде створено якісь умови, які будуть пільговими від класичних, я побачу ризик якихось фінансових маніпуляцій під прикриттям віртуальних активів і можуть бути пов'язані з використанням віртуальних активів не за прямим призначенням. В законопроекті дуже багато складових і питань, що заложені вже сьогодні. І коли три державних регулятора будуть працювати над цим питанням, вже через пару місяців з'явиться багато змін до законопроєкту”, - сказав Юрій Бойко.

Нагадаємо, 8 вересня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому так званий закон про біткоїн, який вводить регулювання віртуальних активів.