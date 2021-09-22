Глава місії МВФ провела перші переговори з українською владою в рамках перегляду програми stand by

Глава місії Європейського департаменту МВФ Іванна Голлар провела перші переговори з українською владою в рамках перегляду спільної програми stand by.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

У зустрічі з Голлар взяли участь міністр фінансів Сергій Марченко та його заступники Денис Улютін і Юрій Драганчук.

"Вітаю з початком роботи місії МВФ для продовження нашої дискусії з метою здійснення першого перегляду Програми. Фонд є одним із ключових партнерів України для відновлення економіки країни та забезпечення макроекономічної стабільності. Протягом року ми багато співпрацювали для досягнення позитивного результату. Сподіваюсь, що під час цієї місії ми зможемо якнайшвидше вирішити питання, які ще залишилися на порядку денному", - сказав Марченко під час зустрічі.

Розмова стосувалась виконання структурних "маяків", забезпечення незалежності Національного банку та антикорупційних органів, ресурсний законопроєкт №5600.

Місія продовжить свою роботу протягом наступних тижнів. Представники Фонду проведуть низку зустрічей із органами виконавчої влади України для оцінки досягнення цілей програми. Водночас будуть сформовані подальші кроки для забезпечення сталого зростання української економіки, впровадження структурних реформ та подолання наслідків коронавірусної кризи.

За результатами роботи місії очікується підготовка необхідних документів для першого перегляду програми stand by та його розгляду радою директорім МВФ.

Нагадаємо, що 18-місячна програма stand-by передбачає виділення Україні 5 млрд доларів. Перший і поки що єдиний транш в сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020. Останній віртуальний візит Міжнародного валютного фонду в Україну закінчився без рішення про перегляд програми stand-by.

На початку травня 2021 року представник МВФ Джері Райс заявив, що фонд очікує більшого прогресу від України для надання траншу.

Незважаючи на це, президент Володимир Зеленський казав, що Україна отримає другий транш кредитної програми Міжнародного валютного фонду восени 2021 року.

В серпні Україна отримала від МВФ 2,7 млрд доларів в рамках антикризової емісії спеціальних прав запозичення. Ці гроші не стосуються чинної кредитної програми.