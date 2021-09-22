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Рада доручила Кабміну сформувати єдину квартирну чергу

Держава не знає, скільки людей потребують житла.

Рада доручила Кабміну сформувати єдину квартирну чергу
Фото: Макс Левин

Верховна Рада доручила Кабінету міністрів сформувати єдину квартирну чергу.

За відповідний проєкт постанови №5251 у середу, 22 вересня, проголосували 343 депутати парламенту.

За словами голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової, створення єдиної черги на житло має стати першим кроком до вирішення проблеми з житлом в Україні.

Верховна Рада доручила Кабінету міністрів встановити кількість громадян, які перебувають на квартирному, соціальному квартирному чи іншому житловому обліку, а також потреби в коштах для забезпечення громадян житлом з урахуванням середньої вартості житла на відповідній території.

Також депутати хочуть дізнатися середній та максимальний строк перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, динаміку руху житлової черги по роках з 1991 року та статистику отримання житла громадянами за останні 10 років.

За результатом проведеного аналізу уряд має підготувати необхідні законопроєкти та вжити інші заходи для реалізації права громадян на житло.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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