Рада доручила Кабміну сформувати єдину квартирну чергу

Верховна Рада доручила Кабінету міністрів сформувати єдину квартирну чергу.

За відповідний проєкт постанови №5251 у середу, 22 вересня, проголосували 343 депутати парламенту.

За словами голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової, створення єдиної черги на житло має стати першим кроком до вирішення проблеми з житлом в Україні.

Верховна Рада доручила Кабінету міністрів встановити кількість громадян, які перебувають на квартирному, соціальному квартирному чи іншому житловому обліку, а також потреби в коштах для забезпечення громадян житлом з урахуванням середньої вартості житла на відповідній території.

Також депутати хочуть дізнатися середній та максимальний строк перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, динаміку руху житлової черги по роках з 1991 року та статистику отримання житла громадянами за останні 10 років.

За результатом проведеного аналізу уряд має підготувати необхідні законопроєкти та вжити інші заходи для реалізації права громадян на житло.