Україна отримала 159 тис. доз вакцини CoronaVac у рамках COVAX

Як і інші вакцини за цією програмою, Україна отримує цю партію безкоштовно.

Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) передав Україні 159 600 доз вакцини CoronaVac від COVID-19, у рамках програми COVAX.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Вакцина від COVID-19 CoronaVac (Vero Cell [Інактивована]), виробництва Sinovac, Китай, схвалена ВООЗ для екстреного використання, що означає, що продукт відповідає міжнародним стандартам безпеки, ефективності та умов виробництва.

Як і інші вакцини та товари в рамках COVAX, Україна отримує цю партію безкоштовно.

"В Україні зростає рівень захворюваності від COVID-19, а 98% госпіталізованих — невакциновані. Надзвичайно важливо, щоб якомога більше українців вакцинувались вже сьогодні, аби захистити себе від важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті. Завдяки в тому числі нашим партнерам, українці мають доступ до вакцини", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Поставки за програмою COVAX триватимуть до кінця 2021 року, і як очікується, отримає достатню кількість вакцин різних виробників, щоб захистити від COVID-19 до 20% населення.

"Вакцини - наш найкращий шанс захистити своє життя і не залишити COVID шансів спричинити нові трагедії. Із новими поставками та кращим доступом до вакцин я закликаю всіх не відкладати вакцинацію та якнайшвидше отримати свій захист. Будь ласка, зробіть це, особливо якщо ви належите до груп ризику: люди старшого віку, люди із супутніми захворюваннями, працівники з великим ризиком заразитися COVID, як-от медики та освітяни. Разом із партнерами в рамках COVAX ЮНІСЕФ продовжить робити все можливе, щоб підтримати Україну в її зусиллях захистити якомога більше людей від COVID-19 ", - сказав голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Сахін.

Разом із цією поставкою, на сьогоднішній день ЮНІСЕФ доставив 4 485 510 доз вакцин різних виробників (Pfizer, Moderna, AstraZeneca та CoronaVac) за програмою COVAX.

Нагадаємо, голова МОЗ Ляшко не виключає запровадження в Україні обов'язкової вакцинації від COVID-19.

На початку року виробники китайських вакцин Sinovac, Sinopharm і CanSinoBio подали заявки на участь у програмі COVAX.

Механізм COVAX покликаний забезпечити доступ до вакцин для країн із низьким і середнім рівнем доходів. Початок поставки вакцин в такі країни розпочався в лютому, і до кінця року планується розподілити 2 з 3 млрд доз вакцин від COVID-19. Загалом у COVAX беруть участь 190 світових економік.