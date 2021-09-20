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​​Вакцина Moderna найбільш ефективно захищає від госпіталізації, - дослідження

Наразі всі три вакцини, схвалені CDC, забезпечують суттєвий захист.

​​Вакцина Moderna найбільш ефективно захищає від госпіталізації, - дослідження
Фото: aa.com.tr

З трьох дозволених для використання у США вакцин проти коронавірусу, вакцина виробництва компанії Moderna показала найвищу ефективність у захисті проти госпіталізацій.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому Центрами США з контролю над захворюваннями (CDC), передає "Голос Америки".

"Серед дорослих американців без проблем з імунітетом, ефективність захисту проти госпіталізацій з COVID-19 з 11 травня по 15 серпня 2021 року була вищою для вакцини Moderna (93%), ніж Pfizer- BioNTech (88%) та Janssen (71%)", - заявляють дослідники.

В CDC вказують - хоча дані свідчать про певну різницю у захисті, всі вакцини, схвалені Федеральною адміністрацією США з контролю над продуктами харчування та ліками, забезпечують суттєвий захист проти госпіталізацій з COVID-19.

У дослідженні взяли участь 3600 дорослих, які перебували в лікарнях США, з них 1600 - з діагнозом COVID-19.

Нагадаємо,  17 вересня Міністерство охорони здоров'я  України дозволило комбінування мРНК-вакцин Moderna та Pfizer/BioNTech.

Наприкінці серпня у МОЗ повідомили, що наявну вакцину Moderna використовуватимуть переважно для щеплення другою дозою.

У липні Україна вперше отримала американську антиковідну вакцину Moderna. Надійшло понад 2 млн доз цієї вакцини. Цю партію вакцин Україна отримала від США через глобальний фонд COVAX.

Наразі надходження нових партій Moderna в Україну не передбачається.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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