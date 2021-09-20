Невідомий відкрив стрілянину на території Пермського державного національного дослідницького університету в Росії.

Це сталося близько 11:00 (9:00 за Києвом). Заняття у виші скасували.

За повідомленнями росЗМІ, серед постраждалих є жертви. Спочатку повідомляли, що нападника застрелили правоохоронці. Згодом уточнили, що його поранили при затриманні.

Невідомий стріляв по людях з травматичної зброї на території кампусу, на вулиці. Повідомлялося про евакуацію людей з 8-го корпусу університету. У соцмережах з'явилися відео, на яких студенти вистрибують з вікон другого поверху.

"Я підтверджую інформацію, у нас справді сталася стрілянина. Ми з колегами у конференц-залі, частина співробітників закрилися зсередини, інші співробітники зачинилися у своїх кабінетах. Був хлопець у масці, який стріляв з травмата", - повідомив Интерфаксу представник пресслужби вишу.

У телеграм-каналі уряду Пермського краю повідомляють, що є загиблі і постраждалі. Кількість жертв не уточнюють.

Оновлення. Нападником виявився 18-річний студент Тимур Бекмансуров. На своїй сторінці в одній із соціальних мереж він написав, що напад не є терактом, а сам він не перебуває в будь-яких екстремістських організаціях. Зброю хлопець купив у березні 2021 року, дуже довго збирав на неї гроші.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу про вбивство двох і більше осіб за фактом стрілянини в університеті. Перевіряється інформація про можливих спільників нападника.

Унаслідок стрілянини постраждали 19 осіб, ще вісім були вбиті.

У пресслужбі пермського МОЗ повідомили, що у потерпілих не тільки вогнепальні рани, а й інші ушкодження, тому що деякі вистрибували з вікон.

Оновлення 12:27. Уряд Пермського краю скасував 20 вересня всі заняття в школах, технікумах і коледжах у зв'язку зі стріляниною на території університету, повідомляє Интерфакс.

За даними федерального МОЗ, загинули вісім осіб, ще 24 постраждали. У 19 осіб вогнепальні поранення. Крайовий МОЗ повідомляв, що госпіталізовані семеро постраждалих. Підозрюваного поранили під час затримання.