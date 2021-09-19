У Росії повідомили про 93%-ву явку на онлайн-голосуванні на виборах до Держдуми

У форматі онлайн голосували у Москві та п’яти областях, а також мешканці окупованих РФ Севастополя та ОРДЛО.

Підсумкова явка виборців на дистанційне електронне голосування на виборах до Держдуми РФ склала 93,21%, або 592 388 осіб.

Про це повідомляє російський Интерфакс з посиланням на дані ЦВК.

Загалом було прийнято 587 349 бюлетенів. Явка виборців на електронне голосування в Москві перевищила 96%.

Згідно із затвердженим ЦВК РФ порядком онлайн-голосування проводилося з 08:00 17 вересня до 20:00 19 вересня. Взяти участь у ньому могли жителі столиці Росії Москви та окупованого РФ Севастополя, а також Нижньогородської, Курської, Ярославської, Мурманської і Ростовської областей.

"Крім того, проголосувати на виборах депутатів Держдуми у форматі онлайн могли жителі самопроголошених Донецької і Луганської народних республік", - зазначає агентство.

Раніше в Росії заявили, що 150 тисяч жителів ОРДЛО проголосували на виборах до Держдуми.

Вибори до Держдуми РФ тривали три дні. За даними Радіо Свобода, голосування відбувалося на тлі масових порушень.