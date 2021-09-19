У Києві відбувся Марш рівності на підтримку прав ЛГБТ (оновлено)
У Києві відбувся Марш рівності на підтримку прав ЛГБТ (оновлено)
Херсон відсвяткував 243-річчя (фоторепортаж)
Херсон відсвяткував 243-річчя (фоторепортаж)
Голова БЕБ Вадим Мельник: “Ніхто не втече, не знищить документи. Ніхто ніде не дінеться!”
Голова БЕБ Вадим Мельник: “Ніхто не втече, не знищить документи. Ніхто ніде не дінеться!”
Спецоперація “вибори”: як партія Путіна створює картинку “народної любові” на Донбасі
Спецоперація “вибори”: як партія Путіна створює картинку “народної любові” на Донбасі
Зеркаль: Україна може зберегти транзит після запуску "Північного потоку-2"
Зеркаль: Україна може зберегти транзит після запуску "Північного потоку-2"
Скандал з підводними човнами вплине на нову стратегічну концепцію НАТО, – прем’єр Франції
Скандал з підводними човнами вплине на нову стратегічну концепцію НАТО, – прем’єр Франції
Цивільні астронавти місії SpaceX успішно повернулися на Землю
Цивільні астронавти місії SpaceX успішно повернулися на Землю
Названо попередню причину загибелі трьох чоловіків у Кривому Розі
Названо попередню причину загибелі трьох чоловіків у Кривому Розі
«Дюна»: прихід месії неминучий
«Дюна»: прихід месії неминучий
ГоловнаСвіт

У Росії повідомили про 93%-ву явку на онлайн-голосуванні на виборах до Держдуми

У форматі онлайн голосували у Москві та п’яти областях, а також мешканці окупованих РФ Севастополя та ОРДЛО.

У Росії повідомили про 93%-ву явку на онлайн-голосуванні на виборах до Держдуми
Фото: TVC.ru

Підсумкова явка виборців на дистанційне електронне голосування на виборах до Держдуми РФ склала 93,21%, або 592 388 осіб.

Про це повідомляє російський Интерфакс з посиланням на дані ЦВК.

Загалом було прийнято 587 349 бюлетенів. Явка виборців на електронне голосування в Москві перевищила 96%.

Згідно із затвердженим ЦВК РФ порядком онлайн-голосування проводилося з 08:00 17 вересня до 20:00 19 вересня. Взяти участь у ньому могли жителі столиці Росії Москви та окупованого РФ Севастополя, а також Нижньогородської, Курської, Ярославської, Мурманської і Ростовської областей.

"Крім того, проголосувати на виборах депутатів Держдуми у форматі онлайн могли жителі самопроголошених Донецької і Луганської народних республік", - зазначає агентство.

Раніше в Росії заявили, що 150 тисяч жителів ОРДЛО проголосували на виборах до Держдуми.

Вибори до Держдуми РФ тривали три дні. За даними Радіо Свобода, голосування відбувалося на тлі масових порушень.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також