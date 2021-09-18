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США провели випробування балістичної ракети над Атлантичним океаном

Зазначається, що випробування "підкреслюють готовність і можливості США в контексті стратегічного стримування у 21 столітті".

США провели випробування балістичної ракети над Атлантичним океаном
Ракета Trident II
Фото: twitter.com/USNavy

Сполучені Штати Америки провели успішні випробування балістичної ракети Trident II над Атлантичним океаном.

Про це повідомляє пресслужба військово-морського флоту США у Twitter.

"ВМС США" Вайомінг успішно провели випробування ракет Trident II D5LE над Атлантичним океаном", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що випробування "підкреслюють готовність і можливості США в контексті стратегічного стримування у 21 столітті".

Нагадаємо, в 2017 році США провели випробування з перехоплення балістичної ракети середньої дальності.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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