Сполучені Штати Америки провели успішні випробування балістичної ракети Trident II над Атлантичним океаном.
Про це повідомляє пресслужба військово-морського флоту США у Twitter.
"ВМС США" Вайомінг успішно провели випробування ракет Trident II D5LE над Атлантичним океаном", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що випробування "підкреслюють готовність і можливості США в контексті стратегічного стримування у 21 столітті".
#USSWyoming successfully tests Trident II D5LE missiles over the Atlantic Ocean, Sept. 17th. These tests underscore our readiness and capability for 21st Century Strategic Deterrence. #ForceToBeReckonedWith— U.S. Navy (@USNavy) September 18, 2021
DETAILS: https://t.co/TyBMNJVqG2#DASO31 #SSBN742 @COMSUBLANT pic.twitter.com/X10VBbB16T
Нагадаємо, в 2017 році США провели випробування з перехоплення балістичної ракети середньої дальності.