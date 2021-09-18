Зазначається, що випробування "підкреслюють готовність і можливості США в контексті стратегічного стримування у 21 столітті".

Сполучені Штати Америки провели успішні випробування балістичної ракети Trident II над Атлантичним океаном.

Про це повідомляє пресслужба військово-морського флоту США у Twitter.

"ВМС США" Вайомінг успішно провели випробування ракет Trident II D5LE над Атлантичним океаном", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що випробування "підкреслюють готовність і можливості США в контексті стратегічного стримування у 21 столітті".

Нагадаємо, в 2017 році США провели випробування з перехоплення балістичної ракети середньої дальності.