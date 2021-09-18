США закликали Росію продовжити мандат місії ОБСЄ на кордоні з Україною

"Це рішення Росії зашкодить прозорості та впевненості в регіоні, який цього вкрай потребує".

Сполучені Штати висловили "глибокий жаль", через рішення Росії заблокувати продовження мандату спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк" на кордоні з Україною, і закликали Росію змінити позицію.

Про це йдеться в заяві речника Держдепу США Неда Прайса, передаж "Голос Америки".

"Це рішення Росії зашкодить прозорості та впевненості в регіоні, який цього вкрай потребує. Спостережна місія ОБСЄ на кордоні відіграє цінну роль в прозорості щодо пересування людей та поставок між Російською Федерацією та регіонами східної України, які контролюють керовані Росією сили", - заявив Прайс.

Він нагадав, що ця невелика місія діє з липня 2014 року і її робота "основоположним чином" пов'язана з зобов'язаннями Росії в рамках Мінського протоколу від вересня 2014 року, який передбачає "постійний моніторинг українсько-російського державного кородну і перевірку ОБСЄ".

Прайс наголосив, що США закликають Росію дозволити продовження мандату місії ОБСЄ, припинити тривалу агресію в Україні і сприяти мирному врегулюванню конфлікту.

Нагадаємо, раніше українське МЗС виступило з рішучим осудом рішення Росії і зауважило, що відсутність моніторингу є свідченням планів Росії "продовжувати і збільшувати постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на тимчасово окуповану територію України в Донецькій та Луганській областях, що може спричинити подальшу ескалацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту".

Постійна рада ОБСЄ ухвалила рішення про розміщення спостерігачів на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" 24 липня 2014 року. Мандат був розрахований на три місяці, пізніше він постійно продовжувався. Востаннє це сталося 22 липня 2021 року, мандат діє до 30 вересня 2021 року.

Російські пункти пропуску "Гуково" і "Донецьк" розміщені навпроти українських "Ізварине" і "Червонопартизанськ".

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) розпочала свою роботу 21 березня 2014 року на підставі запиту від уряду України в ОБСЄ і консенсусного рішення всіх 57 країн-учасниць ОБСЄ.

СММ - це неозброєна цивільна місія, яка працює у всіх регіонах України. Її основні завдання - це неупереджено та об'єктивно спостерігати і звітувати про ситуацію в Україні, а також сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Діяльність місії здебільшого зосереджена на Донбасі.