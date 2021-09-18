Фото: Олександр Рудоманов

У суботу, 18 вересня мешканці Херсону відсвяткували День міста.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Зранку на Площі Свободи відбулися дитячі велоперегони "Таврійські велостарти", а також на набережній Ушакова - вітрильний фестиваль морських традицій "Ринда", присвячений Олегу Ванденку.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

О 12:00 біля Херсонської міської ради відбулася урочиста церемонія офіційного відкриття святкування 243-ї річниці заснування міста. Церемонія передбачала святковий концерт, виступ бардів, джаз-бенду, а також - виставку картин художниці Олени Рибальченко та учнів Навчально-естетичного комплексу "Художня школа".

Ввечері на проспіекті Текстильників також провели екофестиваль "Херсонські дЕКОрації", а також - відкритий фестиваль циркового мистецтва "FREE ART".

Завершив святкування гала – концерт "Херсон. Енергія змін", а о 22: плануєтсья салют.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Нагадаємо, сьогодні, 18 вересня, також святкують День міста Кропивницький, Лубни, Прилуки, Миргород, та інші.