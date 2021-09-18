Власник будівлі "Квіти України" подав позов проти активіста ​

15 вересня забудовник ПрАТ "Квіти України" подав позов "про захист ділової репутації та спростування недостовірної інформації" проти активіста Тараса Грицюка.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці ініціативної групи «Зберегти "Квіти України"».

Позов із таким же звинуваченням поданий проти депутата від партії "Слуга народу" Дмитра Гуріна та сайту "1+1 Інтернет".

У коментарі виданню Bird in Flight Грицюк розказав, що дізнався про позов від юриста, який підтримує ініціативу активістів. Грицюк не очікував персонального позову - це, за його словами, не особиста справа, а ймовірно, випад в бік ініціативної групи.

"Так забудовник демонструє, що для нього ця будівля не становить ніякої цінності. Статус пам’ятки культури він теж планує оскаржувати, швидше за все", - сказав активіст.

Нагадаємо, "Квіти України" - це павільйон у стилі модернізм, зведений у 1985 році. Раніше в ньому розташовувався магазин квітів, оранжерея та виставковий зал, проте нинішній власник споруди планує перетворити її на офісний центр із надбудовою та підземним паркінгом.

На початку літа 2021 року його обнесли парканом для реконструкції з надбудовою для розміщення офісного центру з підземним паркінгом, а 25 червня зрізали багаторічний виноград, що прикрашав будівлю. Вночі 11 липня біля будинку з'явилася важка техніка для зносу. 12 липня почалися роботи з демонтажу фасаду, але їх вдалося зупинити через протести громадських активістів.

21 липня КМДА зобов'язала забудовника прибрати паркан біля будівлі "Квітів України".

Початок демонтажу інтер’єру (в тому числі люстр і вітражів) та знищення 30-річного винограду, що прикрашав фасад, обурили активістів — вони зруйнували паркан і заблокували будівельні роботи. Протестувальники подали кілька позовів щодо дій забудовника, і в якості запобіжного заходу суд наклав арешт на павільйон "Квіти України".

На початку вересня стало відомо, що забудовник збирається оскаржити рішення суду про заборону демонтажу об’єкта.