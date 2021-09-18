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19 вересня у Києві через півмарафон змінять маршрути автобусів та тролейбусів

У столиці перекриють низку вулиць.

В українській столиці через проведення 11-го Київського півмарафону у неділю, 19 вересня змінять маршрути руху низки автобусів та тролейбусів.

Як повідомили у Київраді, це автобуси №№ 62, 114, 115 та тролейбуси №№ 29, 30, 31, 47.

До закінчення заходів (орієнтовно до 13:30) рух маршрутів буде організовано так:

автобус № 62 – від Ботанічного саду до Європейської пл.;

автобусів маршруту № 114 на ділянках:

– від вул. Милославської до ст. м. «Почайна»;

– від залізничного вокзалу «Центральний» до вул. Леонтовича;

автобус № 115 – від залізничної станції «Дарниця» до ст. м. «Либідська»;

тролейбусів маршрутів №№ 29, 31, 47 – від вул. Милославської до ст. м. «Дарниця»;

тролейбусів маршруту № 30 на ділянках:

від вул. Милославської до ст. м. «Дарниця»;

від вул. Кадетський Гай до ст. м. «Почайна».

Також через спортивний захід буде обмежено рух транспорту за маршрутом півмарафону, перекриють низку вулиць

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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