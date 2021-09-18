19 вересня у Києві через півмарафон змінять маршрути автобусів та тролейбусів

В українській столиці через проведення 11-го Київського півмарафону у неділю, 19 вересня змінять маршрути руху низки автобусів та тролейбусів.
Як повідомили у Київраді, це автобуси №№ 62, 114, 115 та тролейбуси №№ 29, 30, 31, 47.
До закінчення заходів (орієнтовно до 13:30) рух маршрутів буде організовано так:
автобус № 62 – від Ботанічного саду до Європейської пл.;
автобусів маршруту № 114 на ділянках:
– від вул. Милославської до ст. м. «Почайна»;
– від залізничного вокзалу «Центральний» до вул. Леонтовича;
автобус № 115 – від залізничної станції «Дарниця» до ст. м. «Либідська»;
тролейбусів маршрутів №№ 29, 31, 47 – від вул. Милославської до ст. м. «Дарниця»;
тролейбусів маршруту № 30 на ділянках:
від вул. Милославської до ст. м. «Дарниця»;
від вул. Кадетський Гай до ст. м. «Почайна».
Також через спортивний захід буде обмежено рух транспорту за маршрутом півмарафону, перекриють низку вулиць.