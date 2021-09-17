У Росії вийшло розслідування про "подвійне життя" голови МЗС РФ Лаврова
У Росії вийшло розслідування про "подвійне життя" голови МЗС РФ Лаврова
Колишня чемпіонка світу з шахів Нона Гапріндашвілі подала до суду на Netflix
Колишня чемпіонка світу з шахів Нона Гапріндашвілі подала до суду на Netflix
У Харкові застрелився відомий ресторатор
У Харкові застрелився відомий ресторатор
Від Брагіна до Гандзюк: політичні убивства, що змінили Україну
Від Брагіна до Гандзюк: політичні убивства, що змінили Україну
ДАРТ випробовує швидкісні "Ракети" на маршруті Київ - Канів (фоторепортаж)
ДАРТ випробовує швидкісні "Ракети" на маршруті Київ - Канів (фоторепортаж)
Представник уряду в парламенті перебуває в реанімації з ковідом, - Арахамія
Юлії Мендель знайшли роботу на каналі Ахметова
Юлії Мендель знайшли роботу на каналі Ахметова
​"Енергоатом" заявив про плани побудувати 15 атомних енергоблоків
​"Енергоатом" заявив про плани побудувати 15 атомних енергоблоків
Голова БЕБ Вадим Мельник: “Ніхто не втече, не знищить документи. Ніхто ніде не дінеться!”
Голова БЕБ Вадим Мельник: “Ніхто не втече, не знищить документи. Ніхто ніде не дінеться!”
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Тернопільщині викрили нелегальних мігрантів з Китаю

Наразі вирішується питання про примусове повернення громадян Китаю до країни походження. 

Фото: Нацполіція

На одному із виробництв неподалік Збаража на Тернопільщині правоохоронці виявили двох нелегальних мігрантів з Китаю.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

“Як встановили поліцейські, на підприємстві працювали четверо громадян Китаю. Двоє із них мали проблеми із документами: один чоловік порушив дозволений законодавством термін перебування в Україні, інший – не мав дозволу на працевлаштування”, - йдеться у повідомленні.

Щодо порушників складено адмінпротоколи за ч. 1 ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також вирішується питання про примусове повернення громадян Китаю до країни походження. 

Окрім цього, до адміністративної відповідальності за порушення правил працевлаштування іноземців притягнуто директора підприємства відповідно до ст. 204 КУпАП.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також