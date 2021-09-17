Наразі вирішується питання про примусове повернення громадян Китаю до країни походження.

Фото: Нацполіція

На одному із виробництв неподалік Збаража на Тернопільщині правоохоронці виявили двох нелегальних мігрантів з Китаю.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

“Як встановили поліцейські, на підприємстві працювали четверо громадян Китаю. Двоє із них мали проблеми із документами: один чоловік порушив дозволений законодавством термін перебування в Україні, інший – не мав дозволу на працевлаштування”, - йдеться у повідомленні.

Щодо порушників складено адмінпротоколи за ч. 1 ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також вирішується питання про примусове повернення громадян Китаю до країни походження.

Окрім цього, до адміністративної відповідальності за порушення правил працевлаштування іноземців притягнуто директора підприємства відповідно до ст. 204 КУпАП.