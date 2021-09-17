У Карпатах унаслідок вибуху загинуло двоє туристів, п’ятеро отримали травми (оновлено)
У Карпатах унаслідок вибуху загинуло двоє туристів, п’ятеро отримали травми (оновлено)
У Росії вийшло розслідування про "подвійне життя" голови МЗС РФ Лаврова
У Росії вийшло розслідування про "подвійне життя" голови МЗС РФ Лаврова
Податок на нерухомість у 2022 році збільшиться на 21%
Податок на нерухомість у 2022 році збільшиться на 21%
Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
Голова БЕБ Вадим Мельник: “Ніхто не втече, не знищить документи. Ніхто ніде не дінеться!”
Голова БЕБ Вадим Мельник: “Ніхто не втече, не знищить документи. Ніхто ніде не дінеться!”
Від Брагіна до Гандзюк: політичні убивства, що змінили Україну
Від Брагіна до Гандзюк: політичні убивства, що змінили Україну
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
Вибори на Донбасі – Росія нас анексує
Вибори на Донбасі – Росія нас анексує
Експерша ракетка світу вийшла заміж за мільярдера
Експерша ракетка світу вийшла заміж за мільярдера
ГоловнаСвіт

На кордоні США та Мексики утворився гігантський табір із понад 10 тисяч мігрантів

В таборі спостерігається брак продовольства та питної води. 

На кордоні США та Мексики утворився гігантський табір із понад 10 тисяч мігрантів
Фото: EPA/UPG

Понад десять тисяч мігрантів живуть під мостом Дель Ріо на кордоні Мексики і США в районі Сьюдад-Акун’я. Переважна більшість з них - мігранти з Гаїті, але є також громадяни Нікарагуа, Венесуели, Куби.

Про це повідомляє Reuters.

Люди разом з дітьми сплять переважно на землі під відкритим небом. В таборі спостерігається брак продовольства та питної води. 

Очікується, що надалі кількість мігрантів тільки зростатиме. Така ситуація є гуманітарним та політичним викликом для президента США Джо Байден.

Гаїті вважається найбіднішою країною в Латинській Америці. 

Цього року країна пережила кілька важких потрясінь, зокрема вбивство президента Жовенеля Моїза у липні, а також руйнівний землетрус -14 серпня.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також