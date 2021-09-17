На кордоні США та Мексики утворився гігантський табір із понад 10 тисяч мігрантів

Понад десять тисяч мігрантів живуть під мостом Дель Ріо на кордоні Мексики і США в районі Сьюдад-Акун’я. Переважна більшість з них - мігранти з Гаїті, але є також громадяни Нікарагуа, Венесуели, Куби.

Про це повідомляє Reuters.

Люди разом з дітьми сплять переважно на землі під відкритим небом. В таборі спостерігається брак продовольства та питної води.

Migrants waiting to claim asylum and camping under the bridge connecting Del Rio, Texas, and Ciudad Acuna, Mexico, wade through the Rio Grande and back into Mexico to stock up on essentials they say they are not receiving on the U.S. side: https://t.co/lq0LZSWkME 📷 Go Nakamura pic.twitter.com/zVBawMHK3m — Reuters Pictures (@reuterspictures) September 16, 2021

Очікується, що надалі кількість мігрантів тільки зростатиме. Така ситуація є гуманітарним та політичним викликом для президента США Джо Байден.

Гаїті вважається найбіднішою країною в Латинській Америці.

Цього року країна пережила кілька важких потрясінь, зокрема вбивство президента Жовенеля Моїза у липні, а також руйнівний землетрус -14 серпня.