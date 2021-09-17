У Росії почалися вибори в Держдуму, Україна поставила їх легітимність під сумнів

У Росії в п'ятницю, 17 вересня, почалося голосування на виборах до Державної думи. Воно розтягнеться на три дні і завершиться у неділю.

Про це повідомляється на сайті ЦВК РФ.

Вибори в Держдуму відбуваються в один тур за змішаною системою: половину з 450 депутатів виберуть за партійними списками, іншу - по одномандатних округах.

У виборах беруть участь 14 партій, серед яких КПРФ, "Зелені", ЛДПР, "Єдина Росія", "Справедлива Росія - За Правду", "Яблуко", Партія росту, "Комуністи Росії" та інші. Деякі кандидати, перш за все прихильники Олексія Навального, не були допущені до виборів.

Міністерство закордонних справ України попередило, що ці вибори мають сумнівну легітимність, оскільки декілька округів розташовані на території окупованого Криму та міста Севастополя, а до голосування також допущені українські громадяни з окупованих районів Донецької і Луганської областей.

"Залучення до голосування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, як і майже 1,5 млн. виборців, які нині проживають в тимчасово окупованому Криму, суттєво спотворять результати виборів до Держдуми РФ та в цілому ставлять під сумнів їхню легітимність", - йдеться на сайті МЗС.

Україна закликала іноземні держави та міжнародні організації засудити незаконні дії РФ, чітко заявити про невизнання результатів виборів на тимчасово окупованих територіях України та нелегітимність сформованої таким чином Державної думи РФ, посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, зокрема шляхом розширення проти неї санкцій.

Нагадаємо, що у 2016 році Верховна Рада визнала попередні вибори до Державної думи Росії нелегітимними.

До складу Держдуми входять 450 депутатів, з яких 225 обираються в одномандатних округах (чотири з яких були організовані в Криму і Севастополі), а ще 225 - за списками у федеральному виборчому окрузі. Отже, на окупованій території Криму і Севастополя загалом обиралися 229 депутатів, тобто більшість від конституційного складу Держдуми.

У зв'язку з цим Рада заявила, що не може визнати легітимність виборів, їх результати, зокрема і склад, повноваження, акти, рішення Держдуми сьомого скликання.