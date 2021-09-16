​ВООЗ призупинила схвалення російської вакцини "Спутнік V"

Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила процес схвалення російської вакцини проти коронавірусу "Спутнік V".

Про це заявив заступник голови Панамериканської організації охорони здоров'я Жарбас Барбоза, відповідаючи на питання журналістки з Аргентини, повідомляють російські ЗМІ.

Барбоза зазначив, що в рамках процедури, за якою ВООЗ схвалює вакцини виробник повинен довести, що підприємства, де випускається препарат, відповідають необхідним стандартам виробництва.

"Що стосується процесу схвалення" Спутніка V" для екстреного застосування, то цей процес призупинено, тому що під час інспекції одного з заводів було виявлено, що цей завод не дотримується належних практик виробництва", - пояснив Барбоза.

Наразі ВООЗ чекає повідомлення про те, що завод виправив порушення. Після цього там відбудеться нова інспекція.

Раніше, в червні, комісія ВООЗ також виявила порушення на одному з російських підприємств, які виробляють "Спутнік V", в Уфі.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін раніше заявляв, що вакцина "Спутник V" від ковіду "надійна, як автомат Калашникова". Він також стверджував, що вакцинувався сам, і щеплення отримали інші політики. Зараз Путін пішов на самоізоляцію і заявив, що в його оточенні на коронавірус захворіли "не один, не два", а "кілька десятків" людей.

Раніше керівниця Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА) Крісти Віртумер-Хохе порівняла вакцину "Спутнік V" з "російською рулеткою" та порадила не давати дозволів на її використання у екстреному порядку.

У квітні 2021 Бразилія відмовилася від російської вакцини проти ковіду. 26 квітня регулятор контролю якості медпрепаратів Anvisa вказав на ризики застосування препарату через відсутність інформації, що гарантує його безпеку, якість та ефективність. Вирішальною проблемою назвали стала наявність аденовірусу у вакцині і побоювання, що він може відтворюватися. Регулятор назвав це "серйозним дефектом".

В грудні минулого року Туреччина також відмовилася від закупівлі "Sputnik V", оскільки в ході її розробки відсутня "хороша практика".