МЗС Великої Британії вдруге в історії очолила жінка

Новим міністром закордонних справ Великобританії призначено Елізабет Трасс, яка раніше обіймала посаду голови міністерства з міжнародної торгівлі.

Про це повідомляється в офіційному акаунті британського прем'єра в Twitter.

У публікації уточнюється, що Трасс зберегла за собою посаду міністра у справах жінок і соціальної рівності.

Згідно з повідомленнями британських ЗМІ Трасс стане другою в історії країни жінкою, яка очолить зовнішньополітичне відомство Великобританії. У різний час вона входила в уряди Девіда Кемерона і Терези Мей.

Про те, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон має намір звільнити з посади главу МЗС країни Домініка Рааба, раніше повідомляв телеканал Sky News. За інформацією ЗМІ, коли радикальний рух "Талібан" розпочав наступ на Кабул, Рааб поїхав відпочивати на Крит і залишив непрочитаними тисячі листів з проханнями про допомогу від людей з Афганістану.