США, Австралія і Великобританія створили оборонний альянс AUKUS

Сполучені Штати, Велика Британія та Австралія домовилися про тісну співпрацю у сфері оборони й безпеки, в рамках якої Австралія вперше в історії побудує підводні човни з ядерними силовими установками. Нове партнерство отримало назву AUKUS.

Про досягнення домовленості йшлося під час тристоронньої онлайн-зустрічі за участю прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона, керівника британського уряду Бориса Джонсона та президента США Джозефа Байдена, передає Bloomberg.

"Першою великою ініціативою AUKUS буде створення атомного підводного флоту Австралії. Протягом наступних 18 місяців ми будемо працювати разом, щоб визначити найкращий шлях для досягнення цієї мети", - сказав Моррісон.

Атомні підводні човни будуватимуть в Аделаїді - місті на півдні Австралії. Моррісон запевнив, що Австралія, як і раніше, не матиме ядерної зброї.

Австралія та її союзники занепокоєні зростанням військової присутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Хоч під час перемовин лідерів трьох країн не згадував Китай, немає жодних сумнівів, що ця ініціатива є відповіддю на агресивні зусилля Китаю в Південнокитайському морі та войовничість щодо Тайваню, пише The Guardian.

Спочатку будівництво підводного флоту Австралії планувалося в кооперації з Францією. Ще в квітні 2016 року Париж отримав контракт на $50 млрд. Пізніше терміни реалізації контракту відкладали, але в червні 2021 року Моррісон заявив, що проєкт знову став актуальним. Сума контракту до того часу зросла до $90 млрд.

Після повідомлення про нові плани Австралії МЗС і Міноборони Франції випустили спільну заяву, в якій сказано, що рішення припинити австралійсько-французьку програму будівництва підводного флоту і початок реалізації проєкту із США та Британією "суперечить букві і духу співробітництва, яке переважало між Францією і Австралією".

Міністри звинуватили США у відстороненні Франції від "конструктивного партнерства" з Австралією на тлі "безпрецедентних проблем у Індо-Тихоокеанському регіоні".