У Полтаві шестирічний учень "замінував" свою гімназію

Поліція Полтави встановила особу, яка повідомила по телефону про замінування Розсошенської гімназії.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що фахівці обстежили приміщення та прилеглу територію навчального закладу. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. А "мінером" виявився шестирічний учень першого класу цієї ж гімназії.

"Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, менше ніж за годину встановила особу, яка повідомила про замінування гімназії. Ним виявився 6-річний учень початкової школи цієї ж гімназії", - йдеться в повідомленні.

Наразі на одного з батьків складений адміністративний протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, 6 вересня в Полтаві 19-річна дівчина, яка ходила в початкові класи у школі №11, зайшла в навчальний заклад та почала стріляти з арбалета. Одна стріла попала у спину вчительки української мови та літератури, але не пробила шкіру. Також було поранено заступницю директора школи з виховної роботи, якій стріла попала в руку, поранивши кисть.

Після цього арбалет у нападниці забрав 14-річний учень 9-го класу. Дівчина не чинила йому опору.