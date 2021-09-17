У Росії вийшло розслідування про "подвійне життя" голови МЗС РФ Лаврова
У Росії вийшло розслідування про "подвійне життя" голови МЗС РФ Лаврова
Вибори на Донбасі – Росія нас анексує
Вибори на Донбасі – Росія нас анексує
Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
Податок на нерухомість у 2022 році збільшиться на 21%
Податок на нерухомість у 2022 році збільшиться на 21%
Від Брагіна до Гандзюк: політичні убивства, що змінили Україну
Від Брагіна до Гандзюк: політичні убивства, що змінили Україну
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
Голова БЕБ Вадим Мельник: “Ніхто не втече, не знищить документи. Ніхто ніде не дінеться!”
Голова БЕБ Вадим Мельник: “Ніхто не втече, не знищить документи. Ніхто ніде не дінеться!”
У Карпатах унаслідок вибуху загинуло двоє туристів, п’ятеро отримали травми (оновлено)
У Карпатах унаслідок вибуху загинуло двоє туристів, п’ятеро отримали травми (оновлено)
Експерша ракетка світу вийшла заміж за мільярдера
Експерша ракетка світу вийшла заміж за мільярдера
ГоловнаСуспільствоПодії

У Полтаві шестирічний учень "замінував" свою гімназію

Його батькам загрожує штраф.

У Полтаві шестирічний учень "замінував" свою гімназію
Фото: pl.npu.gov.ua

Поліція Полтави встановила особу, яка повідомила по телефону про замінування Розсошенської гімназії.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що фахівці обстежили приміщення та прилеглу територію навчального закладу. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. А "мінером" виявився шестирічний учень першого класу цієї ж гімназії.

"Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, менше ніж за годину встановила особу, яка повідомила про замінування гімназії. Ним виявився 6-річний учень початкової школи цієї ж гімназії", - йдеться в повідомленні.

Наразі на одного з батьків складений адміністративний протокол за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, 6 вересня в Полтаві 19-річна дівчина, яка ходила в початкові класи у школі №11, зайшла в навчальний заклад та почала стріляти з арбалета. Одна стріла попала у спину вчительки української мови та літератури, але не пробила шкіру. Також було поранено заступницю директора школи з виховної роботи, якій стріла попала в руку, поранивши кисть.

Після цього арбалет у нападниці забрав 14-річний учень 9-го класу. Дівчина не чинила йому опору.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також