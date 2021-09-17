У Луцьку оголосили карантин через амброзію та американського білого метелика

У Луцьку з 16 вересня запровадили карантин через поширення амброзії та американського білого метелика.

Відповідне розпорядження № 563 підписав голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко, повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

"У зв’язку з виявленням на території м. Луцька площею 4 023,1717 гашкідливих організмів – амброзії полинолистої (Ambrósia artemisiifólia) та американського білого метелика (Hyphantria cunea), з 16 вересня 2021 року в обласному центрі Волині запроваджується карантинний режим", - йдеться в повідомленін.

Даним розпорядженням також затверджено заходи з локалізації та ліквідації зазначених шкідливих організмів.

Американський білий метелик - шкідник, який об’їдає листки дерев та дуже активно розмножується. Близько шести гнізд на одному дереві здатні повністю знищити рослину. Він активно поширюється територією Волині з 2019 року

Згідно з розпорядженням, працівники Держпродспоживслужби двічі на рік проводитимуть рейди по території міста і братимуть личинки метелика на аналіз. Основні обов’язки зі знищення гусіні покладають на власників господарств.

У разі появи гусіні на деревах власники ділянки повинні знищувати шкідників, обрізати гілки з гніздами та спалювати їх у окремих місцях, а також обробляти інсектицидами. Виловлювати гусінь радять за допомогою феромонних пасток, до яких через специфічний запах активно прилітають метелики. Ще один спосіб – так звані "ловчі пояси", які наносять на кору дерев, шкідники до неї прилипають та гинуть.

Амброзія полинолиста - це бур'ян-алерген, його поширення в Україні почалося в 1960–1970-х роках. Завезли рослину та материкову територію з Криму. Амброзія швидко поширюється й осушує ґрунт у культурних посівах.

Про те, як з амброзією бореться Київ, читайте в матеріалі Лесі Падалки для LB.ua "Мільйони на пилок".