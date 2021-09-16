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Ляшко назвав регіони, яким загрожує "червона" зона

В деяких областях одразу після "зеленого" рівня можуть ввести локдаун.

Ляшко назвав регіони, яким загрожує "червона" зона
Фото: Lb.ua

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що частина Західної України скоро може потрапити в "червону" зону.

"Зараз рухається в напрямку червоного рівня епідемічної небезпеки Чернівецька область, потім іде Тернопільська, Волинська, Закарпатська… Тобто ми знову бачимо західну Україну. Хоча в абсолютних цифрах великі цифри у Києві, у Харкові, але з розрахунку на 100 тисяч населення все-таки західна Україна страждає більше. І завантаженість ліжок там більша, і завантаженість ліжок з киснем – більша", - сказав Ляшко в інтерв'ю "Слову і ділу".

Він додав, що найближчим часом Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій збереться, щоб перевести Україну з "зеленої" в "жовту" зону. Після цього регіони можна буде по одному переводити в "помаранчеві" та "червоні" зони.

Нагадаємо, що ще кілька тижнів зростання кількості хворих на ковід йшло за минулорічною траєкторією, коли пік прийшовся на листопад. З початку вересня темпи епідемії значно прискорилися. В Національній академії наук припускають, що це пов'язано масовим святкуванням Дня Незалежності, початком навчального року та більшою агресивністю дельта-штаму.

Збереження такої тенденції вказуватиме на те, що нова хвиля, ймовірно, пройде швидше, але матиме більш руйнівні наслідки.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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