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Російські найманці сім разів відкривали вогонь на Донбасі

Поранено мирного жителя, втрат серед військових немає.

Російські найманці сім разів відкривали вогонь на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку цієї доби в зоні проведення операції Об'єднаниз сил зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Поблизу населеного пункту Тарамчук бойовики двічі обстріляли позиції українських захисників із заборонених мінометів 120 калібру та артилерії калібру 122 мм. Під обстріл потрапив і сам населений пункт, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок та прибудинкову територію.

В районі населеного пункту Піски російські найманці застосували міномети калібру 120 мм.

На Луганщині ворог двічі застосував безпілотники типу "Квадрокоптер", за допомогою яких здійснив обстріл населеного пункту Щастя. Крім того, по Щастю ворог застосував міномети 82 калібру, пошкодивши цивільну інфраструктуру та приватні автомобілі. Внаслідок обстрілу один місцевий житель дістав поранення. Стан його здоров’я – задовільний.

Втрат серед українських захисників немає.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, 15 вересня українська делегація у Тристоронній контактній групі закликала російську сторону поставитися відповідально до виконання рішень, ухвалених під час Паризького саміту у грудні 2020 року.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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