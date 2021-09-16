У Дніпропетровській області викрили схему виробництва і збуту контрафактного алкоголю в промислових масштабах. Щомісяця ділки реалізовували понад 100 тонн підробленого товару.

Про це повідомила Служба безпеки.

Для виробництва фальсифікату ділки облаштували підпільний завод, а готовий "товар" збували через афілійовані мережі і торговельні точки продажу алкоголю в Київській, Харківській і Сумській областях.

Щоб приховати оборудку, ділки обладнали логістичний центр в орендованих складських приміщеннях на території Дніпропетровщини, а головний офіс – у Запоріжжі.

Для виготовлення сурогату використовували контрафактний спирт і консерванти сумнівної якості.

Фото: СБУ

Встановлено, що нелегальний бізнес організували четверо мешканців Запорізької області. Одержані "прибутки" вони виводили у тінь через підконтрольні фірми.

Фото: СБУ

Під час обшуків правоохоронці виявили понад 16 тонн підготовленої до збуту контрафактної продукції; інгредієнти для виготовлення фальсифікату; тару для фасування готового товару; чорну бухгалтерію і документацію із доказами протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання про повідомлення організаторам схеми про підозру.

Фото: СБУ

Нагадаємо, у березні Фіскальна служба розпочала масштабну операцію "Спирт" - для боротьби з тіньовим алкоголем.