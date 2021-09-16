Проти Лероса відкрили кримінальну справу
Проти Лероса відкрили кримінальну справу
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: парамедик і речниця ДСНС (оновлено)
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинули дві людини: парамедик і речниця ДСНС (оновлено)
У Карпатах унаслідок вибуху загинуло двоє туристів, п’ятеро отримали травми (оновлено)
У Карпатах унаслідок вибуху загинуло двоє туристів, п’ятеро отримали травми (оновлено)
В Україні змінили порядок перетину кордону через ситуацію з COVID-19
В Україні змінили порядок перетину кордону через ситуацію з COVID-19
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
Чернишов оголосив про звільнення 100% співробітників ДАБІ та ліквідацію органу
Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
Чорновола вбили кастетом після ДТП, - ексзаступник генпрокурора (оновлено)
ПЦУ запустила мобільний додаток з картами храмів, молитвами та чатом із священниками
ПЦУ запустила мобільний додаток з картами храмів, молитвами та чатом із священниками
Від Брагіна до Гандзюк: політичні убивства, що змінили Україну
Від Брагіна до Гандзюк: політичні убивства, що змінили Україну
В уряді презентували проєкт державного бюджету на 2022 рік
В уряді презентували проєкт державного бюджету на 2022 рік
ГоловнаСуспільствоПодії

На відновлення костелу Святого Миколая у Києві зібрали вже 17,8 млн гривень

Раніше у Міністерстві культури заявили, що на відновлення київського костелу Святого Миколая знадобиться від 75 мільйонів гривень.

На відновлення костелу Святого Миколая у Києві зібрали вже 17,8 млн гривень
Фото: Макс Требухов

На відновленні київського костелу Святого Миколая, який постраждав у результаті пожежі, зібрано 17,8 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

“Гроші на порятунок Костелу Святого Миколая продовжують надходити. Сьогодні станом на 17 годину на рахунку Національного будинку органної та камерної музики України 17,8 млн грн”, - йдеться в повідомленні.

Раніше у Міністерстві культури заявили, що на відновлення київського костелу Святого Миколая знадобиться від 75 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 3 вересня у Печерському районі столиці у костелі Св. Миколая виникла пожежа, яка знищила унікальний орган храму. За офіційною версією причиною займання стало коротке замикання у музичному інструменті. 

Споруда костелу наразі перебуває у переліку "великої реставрації" на 2021 рік.

Костел святого Миколая - римсько-католицький костел у Києві, один з двох римсько-католицьких у місті, побудованих до 1917 року. Розташований у самому центрі міста на Великій Васильківській вулиці. Храм побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також