На відновлення костелу Святого Миколая у Києві зібрали вже 17,8 млн гривень

Раніше у Міністерстві культури заявили, що на відновлення київського костелу Святого Миколая знадобиться від 75 мільйонів гривень.

На відновленні київського костелу Святого Миколая, який постраждав у результаті пожежі, зібрано 17,8 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

“Гроші на порятунок Костелу Святого Миколая продовжують надходити. Сьогодні станом на 17 годину на рахунку Національного будинку органної та камерної музики України 17,8 млн грн”, - йдеться в повідомленні.

Раніше у Міністерстві культури заявили, що на відновлення київського костелу Святого Миколая знадобиться від 75 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 3 вересня у Печерському районі столиці у костелі Св. Миколая виникла пожежа, яка знищила унікальний орган храму. За офіційною версією причиною займання стало коротке замикання у музичному інструменті.

Споруда костелу наразі перебуває у переліку "великої реставрації" на 2021 рік.

Костел святого Миколая - римсько-католицький костел у Києві, один з двох римсько-католицьких у місті, побудованих до 1917 року. Розташований у самому центрі міста на Великій Васильківській вулиці. Храм побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким.