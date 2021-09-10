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Зеленський доручив Кабміну забезпечити реставрацію костелу Святого Миколая у Києві

Про результати проведених робіт Шмигаль має доповідати Зеленському щомісяця.

Зеленський доручив Кабміну забезпечити реставрацію костелу Святого Миколая у Києві
Фото: Макс Требухов

Президент Володимир Зеленський поставив уряду завдання забезпечити проведення реставрації у костелі Святого Миколая у Києві, який постраждав від пожежі у ніч на 4 вересня.

Про це йдеться у листі Зеленського на ім'я прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, повідомляє пресслужба глави держави.

“Прошу вжити невідкладних заходів щодо забезпечення проведення реставраційних робіт у пам’ятці архітектури національного значення – костелі Святого Миколая, що постраждав від пожежі, і встановлення там нового органа”, – сказано у листі.

Президент наголосив, що до завершення реставрації концертну діяльність творчих колективів та окремих виконавців Національного будинку органної та камерної музики мають організувати на інших сценічних майданчиках.

Про результати проведених робіт Шмигаль має доповідати Зеленському щомісяця.

3 вересня в органі костелу сталося коротке замикання, яке призвело до пожежі і знищення інструменту. Після пожежі члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій виступили за безоплатне повернення костелу святого Миколая в Києві у власність Римо-католицької церкви в Україні.

На відновлення костелу, за підрахунками Мінкультури, знадобиться 75 млн гривень. Станом на 6 вересня, спільними зусиллями громадян і бізнесу було зібрано майже 26 млн.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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