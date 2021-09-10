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У Дніпрі за ініціативи Альони Тимошенко відкрили арт-інсталяцію "Звуки Міста"

Наприклад, можна почути гуркотіння старого холодильника "Дніпро".

У Дніпрі відкрили нову скульптуру "Звуки Міста". В арт-об’єкт трансформували гул ракетного двигуна, стукіт вантажного вагону, хлопок відкриття парашуту і навіть "буркотіння" холодильника "Дніпро". Ініціаторкою проєкту стала продюсерка GOODMEDIA Альона Тимошенко, повідомляє Дніпропетровська ОДА

"Живемо у новий час, коли розбудовується країна, розвивається інфраструктура. Ми змінюємося зсередини. Шукаємо нові форми самовираження. Наш проєкт «Звуки Міста» – саме про це. Вперше звук перетворився на форму", – розповіла Альона Тимошенко.

Альона Тимошенко
Альона Тимошенко

За її словами, була проведена велика робота. Для того, щоб створити арт-об'єкт, працювали скульптори, художники, саунд-продюсери. Спочатку ретельно "збирали" звуки. Записані аудіодоріжки обробили в програмі звукового дизайну, а потім виготовили на виробництві. 

Серед інших звуків, з яких утворили дніпровську скульптуру, – дзенькіт балончиків стріт-арту, шум моторного човна, що мчить хвилями, тріскіт багаття, відлуння в пустому залі, оплески та гучний сміх.

Серед учасників проєкту – міський голова Дніпра Борис Філатов. Один зі знакових для мера звуків – гуркотіння старого холодильника "Дніпро". Такий стояв на кухні у його батьків. Працював шумно, але давав відчуття захищеності та рідного дому.

"Скульптура виглядає модерново. Рухаємося в майбутнє. Відкриті до інновацій. Таким шляхом ідуть найрозвинутіші міста", – сказав Філатов. 

Автори проєкту врахували й асоціації інших відомих дніпрян: гумориста, актора та шоумена Юрія Ткача, співзасновника, голови правління ГО "Асоціація Noosphere" Михайла Рябоконя, художника Валерія Zdesroy, керівника міжнародної організації Street Workout Дениса Мініна.

"Звуки Міста" об’єднали мистецтво і технології, спогади та почуття. Пишаємося, що Дніпро долучилося до такого креативного, технологічного і цікавого проєкту. Доводимо, що промислова столиця України дуже творча. Впевнений: городяни приходитимуть до нового арт-об’єкта. Аби послухати й побачити, як «звучить Дніпро»", – зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

Першу скульптуру проєкту відкрив Президент України Володимир Зеленський на саміті "Кримська платформа". Вона присвячена півострову. Дніпровська – вже третя.

Арт-інсталяції "Звуки Міста" підготували і для Києва, Львова, Одеси, Харкова, Маріуполя, Криму. Проєкт втілили до 30-ї річниці Незалежності України. Над ним працювала команда із 117 людей.

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