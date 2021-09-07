Як підібрати репетитора дитині

На жаль, мало хто може вивчити англійську і вміло нею володіти, маючи лише знання, які надає шкільна програма. Багато хто звертається за допомогою до репетитора і це дійсно правильне рішення. Обрати репетитора для дитини буває досить важко, тому батьки повинні поставитися до цього максимально відповідально, не шкодуючи часу, сил і грошей на викладача. У цій статті ми розповімо про те, як обрати репетитора для дитини і на які аспекти варто звертати увагу в першу чергу.

1. Визначтеся з метою

Для початку потрібно зрозуміти, для чого саме вашій дитині потрібен репетитор: покращити успішність в школі або вивчити англійську мову для того, щоб надалі використовувати ці знання в роботі і житті. Відштовхуючись від цього, ви зможете підібрати педагога і при першій зустрічі пояснити, які цілі переслідуєте і на що варто акцентувати увагу при навчанні, таким чином підбір програми і матеріалів для вивчення буде швидким і ефективним.

2. Проаналізуйте ринок

Завдяки сучасним технологіям можна підібрати репетитора, скориставшись Інтернетом. Для того, щоб знайти потрібну кандидатуру, краще використовувати соціальні мережі або спеціальні сайти для підбору приватних педагогів. Викладачі часто створюють професійні акаунти в соціальних мережах, де ви зможете дізнатись базову інформацію про цю людину і прочитати відгуки студентів стосовно її роботи. Якщо говорити про спеціальні сайти, то варто згадати, що на них підбирати викладача набагато швидше і безпечніше, адже просування послуг репетиторів – це їх основна мета. Одним з таких сайтів є онлайн-платформа Преплі, де розміщені анкети педагогів з усього світу, а зручний пошук, що дозволяє використання фільтрів, допоможе знайти саме того, хто вам потрібен.

3. Особиста зустріч

Зараз особиста зустріч з викладачем може проходити в режимі онлайн. Обов'язково зв'яжіться з педагогом перш, ніж ваша дитина приступить до занять. При спілкуванні з репетитором, звертайте увагу на методи навчання і матеріали, які він пропонує, а також на його зацікавленість в заняттях і успіхах студента. Хороший викладач не тільки дасть учню якісні знання, а й зможе дати слушні поради батькам, які допоможуть дитині розвивати свої вміння поза заняттями.