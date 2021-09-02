«АЛЛО Гроші 2.0»: лояльність на максималках

Маркетплейс і мультиканальний ритейлер АЛЛО анонсує запуск оновленої програми лояльності.

Спойлер: з поточного моменту АЛЛО Грошима можна сплачувати до 100% вартості товару. Хоча це далеко не все.

Що нового

1% від кожної покупки – базовий і дуже приємний кешбек: при купівлі будь-якого товару в магазині АЛЛО, на платформі allo.ua чи в додатку 1% автоматично нараховується на рахунок «АЛЛО Гроші».

1 монета АЛЛО Грошей прирівнюється до 1 гривні.

50 грн АЛЛО Грошима – за реєстрацію.

200 грн АЛЛО Грошима – іменинникам.

20 грн АЛЛО Грошима – за відеоогляд або анпакінг. Текстовий відгук – 11 грн.

Суперкешбек – підвищений кешбек на окремі категорії товарів. Буває космічним, з'являється спонтанно, зникає швидко. Щоб його зловити, краще підписатися на розсилки та стежити за новинами АЛЛО на телеграм-каналі та в соціальних мережах.

«На даний момент програму лояльності, яку ми створили в АЛЛО, можна вважати кращою на ринку. По суті, їх навіть дві: на додачу до нашої власної «АЛЛО Гроші», із справді крутим кешбеком, ми також використовуємо коаліційну програму лояльності. Таким чином, наші клієнти отримують подвійну вигоду від кожної покупки», – говорить маркетинг-директор АЛЛО Артур Матковський.

Детальніше про програму лояльності «АЛЛО Гроші 2.0» читайте на сайті allo.ua в розділі https://allo.ua/ru/loyalty-program/ та біжіть тестувати її на собі.

Довідка. АЛЛО – це найбільший ритейлер смартфонів і гаджетів, сучасної техніки та товарів для дому й відпочинку – від косметики й інструментів до одягу та меблів, – маркетплейс національного масштабу з доставкою замовлень на пошту, додому і в магазини в 140 містах України.

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