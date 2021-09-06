Оренда авто в Києві vs таксі: хто зверху?

Життя це рух. Але сьогоднішній день ставить перед усіма особливі умови і деколи вимагає надактивного руху. Тобто, без транспортного засобу сучасній активній людині - ніяк. І не важливо - чи це робочі дні, або відпускні, або він знаходиться вдома, або на відпочинку в іншому місті / країні. Адже далеко не завжди зручно або можливо скористатися особистим автотранспортом. Що робити в таких випадках? Про це і поговоримо.

Таксі: спірні переваги

Таксі виручить, якщо ви:

- не маєте посвідчення водія;

- потрібна короткострокова поїздка, яка не потребує частого переміщення протягом дня;

- в дорозі відсутні пробки, і вам не доведеться оплачувати простій автомобіля;

- ви не особливо вимогливі до умов перевезення, класу автомобіля і ментальності окремих водіїв.

Оренда авто в Києві: явні переваги

Кожен водій погодиться з думкою, що завжди надійніше і спокійніше керувати автомобілем самостійно, а не залежати від сторонньої і незнайомої людини, тобто, водія таксі. В цьому і полягає головна перевага оренди авто в Києві - ви самі відповідаєте за свою безпеку, якість подорожі і швидкість пересування. Звичайно, за умови, що в наявності є водійське посвідчення. Сплативши орендні комісійні, ви отримуєте наступні незаперечні переваги:

- довгострокове використання авто - на ваш вибір і на ваш розсуд;

- час і кількість поїздок - повністю у вашому розпорядженні;

- економія власних коштів - оренда авто однозначно є дешевшою використання таксі в будь-якій тарифікації;

- клас і рівень автомобіля - тільки на ваш розсуд!

- найголовніше - незалежність і самостійність у виборі маршруту!

- відпадає необхідність присутності сторонньої людини / свідка при вирішенні особистих питань.

І навіть якщо ви не дуже орієнтуєтесь в місцевості, орендна компанія завжди надасть засіб для навігації, що повністю зможе вирішити всі проблеми навіть в малознайомій місцевості.

РентДрайв: оренда авто в Києві без водія

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