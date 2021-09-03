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Apple відклала введення сканування фото і повідомлень на предмет сексуального насильства над дітьми

Через критику компанія хоче зібрати додаткову інформацію та покращити заплановані зміни. 

Apple відклала введення сканування фото і повідомлень на предмет сексуального насильства над дітьми
Фото: EPA/UPG

Технологічна компанія Apple вирішила перенести анонсовані раніше посилені заходи для захисту дітей від сексуального насильства, що передбачали сканування фото і повідомлень власників телефонів.

Ідея сканування, яке хотіли запустити до кінця року, піддалася критиці через можливе зниження конфіденційності користувачів. Компанія повідомила, що через відгуки правозахисників вирішила найближчими місяцями додатково зібрати інформацію та внести покращення, перед тим як вводити такі функції безпеки, пише Engadget

"Минулого місяця ми оголосили про плани щодо створення функцій, покликаних допомогти захистити дітей від хижаків, які використовують засоби комунікації для їх вербування та експлуатації, а також обмежити поширення матеріалів сексуального насильства над дітьми", – зазначили в компанії. 

У роботі техніки Apple планується декілька пов'язаних із цим змін. Вони стосуються пошукових запитів, Siri, попередження батьків про отримання чи відправку повідомлень з оголеними фотографіями дітей та сканування таких світлин у iCloud і відправку запиту щодо них в Національний центр зниклих безвісти неповнолітніх. Також компанія планувала розробити софт, який би автоматично розмивав зображення сексуального характеру, яке надсилається дітям. 

Деякі нововведеня хотіли впровадити разом з майбутніми оновленнями операційних систем, а саме iOS15, iPadOS 15, watchOS8 та macOS Monteray. 

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