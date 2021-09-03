Використання санітайзера: реальна необхідність або вдала маркетингова стратегія

З початком пандемії санітайзери (антисептики) для рук стали найбыльш продаваним товаром. Сьогодні попит на цю продукцію не можна назвати стабільним. Як тільки цифри в зведеннях показують, що кількість інфікованих зросла, ми згадуємо про обробку рук, але антисептики здатні впоратися з широким спектром бактерій, вірусів і патогенних грибів. Основним критерієм є вміст спирту. Ця речовина швидко випаровується з поверхні шкіри, але навіть невеликого проміжку часу цілком вистачає для виконання заявленої дії, яка полягає в денатурації мікробних білків. Такий процес припускає порушення просторової структури молекул, що призводить до втрати природних властивостей.

Антисептик для рук, який містить не менше 60% ізопропилового або не менше 70% етилового спирту, успішно справляється зі знищенням збудників різних інфекцій. Також виготовляється на основі хлоргексидину, який має виражену протимікробну дію, використовується для дезинфекції ран і опікових поверхонь. На сайті мультирегіонального інтернет-магазину MAKEUP ви можете замовити санітайзер в різних формах:

Розчин. Рідка форма зручна для нанесення, не залишає на шкірі характерної плівки. Перед тим, як купити такий варіант обов'язково звернете увагу на спосіб дозування. Найзручніший формат для застосування в дорожніх умовах – це спрей.

Гель. По ефективності не поступається розчину. Часто поміщений в туби, які використовуються для упаковки кремів. На противагу рідкій формі в рецептурі є присутніми різні по дії інгредієнти, які забезпечують додатковий відхід (гліцерин, екстракт алое, протеїни шовку, касторова олія, пантенол, бісаболол).

Антисептичні серветки. Не слід плутати ці засоби з гігієнічними вологими серветками. Відрізняються вони складом просочення. Гігієнічні призначені для надання свіжості і легкого очищення. Тому основою просочення зазвичай служать вода і поверхнево-активні речовини. Антисептичні серветки найчастіше просякнуті изопропиловым спиртом і проявляють свою активність відносно грампозитивних і грамнегативних бактерій(включаючи збудників туберкульозу), вірусів і патогенних грибів. Але на інфекції їх дія не поширюється. Можуть використовуватися для обробки різних поверхонь.

Щодо антисептиків ми часто вдаємося до крайності. Одні повністю відмовилися від їх використання, а інші застосовують їх постійно і без особливої необхідності. Істина, як завжди, десь по середині. Якщо при відвідуванні багатолюдних місць у вас немає можливості вимити руки з милом, то саме нанесення санітайзера являється ефективним способом понизити ризик зараження тією або іншою інфекцією.