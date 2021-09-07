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Apple може представити нові iPhone 14 вересня

На заході компанія також може представити нові моделі Apple Watch і AirPods.

Apple може представити нові iPhone 14 вересня
Фото: itc.ua

Американська корпорація Apple у вівторок розіслала запрошення ЗМІ на щорічний захід, який цього року відбудеться 14 вересня. На ньому, як очікується, компанія представить нові iPhone.

Про це повідомляє CNBC.

Зазначається також, що на заході компанія також може представити нові моделі Apple Watch і AirPods. Apple випускає годинник Apple Watch щорічно. Нові AirPods також можуть бути оновлені, оскільки востаннє нову модель бездротових навушників було випущено у 2019 році.

Захід транслюватиметься на сайті Apple. Компанія проводить віртуальні заходи з представлення оновлень з моменту початку пандемії ковіду в 2020 році.

Apple зазвичай анонсує свої нові iPhone у вересні. Але в минулому році через пандемію Apple анонсувала iPhone 12 в жовтні.

Нагадаємо, раніше Apple вирішила відкласти повернення співробітників у США в офіси до січня 2022 року через поширення коронавірусу дельта.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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