Український аптечний холдинг: "Увійдемо до топ-5 найбільших мереж України!"

УАХ – це відома українська компанія, котра об’єднала знайомі мережі "Бюджетна аптека", "Домашня аптека", "Здравица" та "Добрі ліки". У розпорядженні холдингу більш ніж 250 аптек та пунктів в десятках міст країни. Це говорить про те, що Український аптечний холдинг в змозі забезпечити споживачів базовою медичною продукцією, а також супутніми позиціями.

Нещодавно УАХ поповнився ще однією мережею – "36.6". Сюди входить 34 торгівельних точки. Закономірність росту та розвитку холдингу очевидна, але на що саме він планує спиратися в майбутньому?

«Covid-19 нас не зламає»

Вже півтора роки українці, як і весь світ, не можуть повністю позбутися пандемії. В останній час ситуація дещо покращилась, але 2020 наклав немалий відбиток на фармацевтичному ринку. Попри розповсюджену думку про те, що аптеки були чи не найприбутковішим бізнесом, насправді це не зовсім так. Спочатку шоковані люди активно купували медикаменти, які могли би знадобитися у будь-яких ситуаціях. Тобто не лише противірусне, антибактеріальне та ін. Але вже через декілька місяців українці відчули нестачу коштів через карантинні обмеження, тому продажі швидко впали. Тепер люди намагалися максимально економити і купували найнеобхідніші ліки. Майже незайманими залишалися полички з вітамінами, лікувальною косметикою. На цьому етапі аптеки і відчули гострий спад дохідності.

Але довелося підлаштовуватися до змін попиту. УАХ також швидко відреагував і почав активно вирішувати проблеми з дистриб’юторами, справлятися з перебоями поставок препаратів. Довелося навіть змінювати асортимент продукції, акцентуючи здебільш на антибіотиках, противірусних, протизапальних та інших популярних медикаментах. Це надало змогу задовольнити запити споживачів, які, маючи інформацію щодо ефективності тих чи інших ліків при терапії коронавируса, вимагали їх в аптеці.

«Вперед – в Інтернет»

Пандемія прискорила розвиток e-commerce, тож і Український аптечний холдинг не залишився осторонь тенденції. Щоб забезпечити споживачів можливістю замовляти ліки онлайн, був запущений проєкт zdravica.ua. Інтернет-аптека працює вже рік. І за результатами аудитів сайту спостерігається стрімкий ріст об’ємів продажу. Наприклад, ще на початку 2020 року люди не так впевнено купували медичні препарати в інтернеті без рекомендації провізорів. Сьогодні приблизно 18-20% дорослого населення час від часу робить замовлення на онлайн-ресурсах.

Тож стає очевидним те, що майбутнє за e-commerce. Але навряд чи інтернет-торгівля зможе повністю витіснити звичні аптеки.

«Далі – більше»

Цього року в планах УАХ нові звершення. Холдинг раніше планував збільшити кількість аптек до 250, і це здійснилося. Надалі глобальною ціллю є вхід до п’ятірки найбільших аптечних мереж України. З великою ймовірністю йому це вдасться, адже фахівці компанії постійно працюють над її розвитком.